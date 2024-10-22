Головоломка при приеме на работу: как решить "забавную" задачу с буквами (фото)

Пользователи соцсети предложили сразу два решения головоломки с буквами. Головоломку предлагали решить во время приема на работу и считали, что это смешно.

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Во время собеседования на вакансию работодатель дал задание претендентке, которая поделилась им с матерью. Мать опубликовала задание в сети, поскольку оно показалось ей сложным и непонятным. С одной стороны, в тексте задания написали, что оно должно быть "забавным". С другой стороны, чтобы найти решение пришлось "поломать" мозг. О проблемах с поиском решения головоломки рассказала пользовательница портала Reddit,

Автор сообщения с ником Ishouldntlaughatthat опубликовала фото задания, которое получила дочь при приеме на работу. На фото видим строку задания, которое предлагают решить "Just for fun" — для шутки. Задача озадачила женщину, поэтому она обратилась к другим пользователям за помощью.

"Дочь устраивается на работу, и это указано в заявлении. Есть идеи?" — написала автор.

На фото головоломки видим две строки букв английского алфавита. В верхней строке — шесть букв (A, D, G, J, M, P), в нижней — пять (C, G, K, P, S) и одно пустое место со знаком вопроса. Задача состоит в том, чтобы определить, что должно быть написано в последнем круге.

Головоломка — задание при приеме на работу Фото: Reddit

Головоломка — ход решения

Пользователи соцсети откликнулись на просьбу о помощи и предположили, что следует выявить какую-то систему в написании букв английского алфавита. Одно из предложений заключалось в том, чтобы посчитать количество букв, пропущенных между позициями в верхней строке. После этого предлагали посчитать пропуски в нижней строке и установить закономерность. В то же время была идея не ограничивать себя горизонтальными подсчетами, а обратить внимание на промежутки по вертикали.

Головоломка — алфавит, который поможет решению задачи Фото: Из открытых источников

Помощники все же решили задачу, которая казалась сложной автору сообщения в Reddit. Как выяснилось, в, на первый взгляд, хаотичной последовательности есть система. В соцсети предложили сразу два варианта, при этом в обоих случаях буква ответа одинакова. Если во время собеседования и заполнения заявления на работу случится похожая задача, можно воспользоваться этими идеями, а если не помогут — рассуждать дальше.

Первый способ — между буквами в первой строке пропущено по две буквы, а во второй строке — по три. Подсчеты и порядок букв в алфавите показывают, чем заполнить пустой круг.

Второй способ — посчитать пропуски между буквами в верхней и нижней строке. Между первой парой пропущена одна позиция, между второй — три, и так далее.

Головоломка — ход решения задачи с буквами Фото: Скриншот

Отметим, Фокус рассказывал о других головоломках, которые требуют сообразительности и скорости мыслей. Одна из головоломок — это математическая задача, которую используют во время отбора в Гарвардский университет. В задаче речь идет о семи мужчинах и семи женах, которые имеют семь детей: следует посчитать, сколько же детей есть в наличии. Издание Daily Mail, которое заинтересовалось этой задачей, уверяло, что ее не могут решить 90% людей.

Напоминаем, можно испытать собственный интеллект, попытавшись найти особую лягушку на рисунке, потратив на это не более 20 секунд.