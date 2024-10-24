Головоломка для "снайперов": в соцсетях предложили отыскать гвоздь в море гальки (фото)

В соцсетях признали, что только снайпер сможет отыскать предмет ржавого цвета среди камней на пляже. Автор головоломки намекнул как ее решить, но последние шаги следует сделать самостоятельно.

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Люди могут проверить зоркость глаз, сосредоточенность и внимательность с помощью особой головоломки с галькой и ржавым гвоздем. Для этого следует посмотреть на изображение и засечь время на выполнение задания. В соцсетях попытались решить головоломку и жаловались, что это действительно трудная задача, доступная только "снайперам". О головоломке с камнями рассказали на портале Mirror.

На портале отметили, что головоломку, которую нашли в соцсети Reddit, можно применить для личного испытания или как игру среди друзей. Обычно задания содержат какую-то игру слов или логическую систему, которую нужно выявить и продолжить. Однако в этом задании не понадобится умение нестандартно мыслить, а придется поискать ржавый объект на пляже, усыпанном галькой всех оттенков коричневого, серого и черного.

Головоломку на Reddit разместил пользователь с ником The-driver. Пользователь опубликовал фото гальки и предложил отыскать на ней ржавый гвоздь. Под сообщением появились комментарии, в которых жаловались на сложность задачи и публиковали предположения, где он мог бы прятаться. Ниже — картинка головоломки (если качество недостаточное, то можно посмотреть большее фото по ссылке).

Головоломка для глаз — пляж с галькой и гвоздем Фото: The Mirror

Люди, которые попытались отыскать гвоздь, делились впечатлениями от головоломки, написали на Mirror. Некоторые сомневались, что смогут выполнить задание, даже если потеряют на него всю свою жизнь. Другие писали, что было действительно трудно, впрочем, некоторые и веселились.

"Спасибо! Весело, но, безусловно, тяжело", — говорится в одном из комментариев.

Если взглянуть на головоломку с галькой, то бросаются в глаза все оттенки от бережно-коричневого до серо-черного. Глаза замечают отдельные камешки, а если просмотреть фрагмент за фрагментом, то увидим кусочки дерева, проволоку, солому и даже зеленые ростки. Автор задания предоставил четкие указания, где искать гвоздь:

"Местоположение цели: треть пути вверх, чуть левее центра, над белым камешком с черной точкой", — написал он.

Пользователи кто-то самостоятельно, а кто-то с помощью, отыскали гвоздь и обвели его на фото. Видим едва видимое очертание ржавого предмета, который действительно лежит выше белого камня с черной точкой и почти сливается с фоном.

Головоломка для глаз — разгадка задания с галькой и гвоздем Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о другой головоломке, для решения которой понадобилась логика и знание английского алфавита. Задание предложили женщине, которая устраивалась на работу и оно ее несколько озадачило. Суть задания заключалась в том, чтобы взглянуть на две строки букв: в верхней их было шесть (A, D, G, J, M, P), в нижней — пять (C, G, K, P, S, ?). После этого следовало отыскать систему и определить, какой буквы не хватает в нижней строке.

Напоминаем, 11 августа на Mirror опубликовали головоломку, которую вероятно применяют при приеме в Гарвардский университет.

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