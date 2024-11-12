Війська Франції виявилися останнією армією в Європі, яка використовує поштових голубів

Підрозділи поштових голубів також діють у Китаї і, за чутками, використовуються досі.

Французька армія виявилася останньою армією в Європі, яка тренує поштових голубів, як під час Першої та Другої світових воєн, коли ці птахи були головним засобом зв'язку на полі бою. Також голубів тренують у Китаї, там їх називають "голубиною резервною армією". Про це пише NZZ.

Голубина пошта на початку ХХ століття була єдиним надійним засобом зв'язку на полі бою. Так, у червні 1916 року під Верденом розгорілася найкровопролитніша битва Першої світової війни. Французькі та німецькі солдати вже чотири місяці билися за кожен квадратний метр. І коли німцям нарешті вдалося оточити стратегічно важливий військовий об'єкт Фор-де-Во і перекрити всі канали зв'язку, саме голуб на прізвисько Вайлант приніс звістку про серйозну ситуацію на полі бою. Він долетів пораненим, доніс послання зі словами: "Це мій останній голуб". Хоча фортеця перейшла до німців, сотні солдатів були евакуйовані, а героїчного птаха було нагороджено Військовим хрестом за хоробрість у бою.

Героїчний голуб Вайлант, який врятував солдатів у Вердені Фото: Wikipedia

Зараз голубів тренують у фортеці Мон-Валер'єн у Сюрені. На цьому історичному військовому об'єкті, розташованому всього за кілька хвилин їзди поїздом від Парижа, утримують понад 150 військових голубів французької армії. Франція, яка пишається тим, що має одну з найсучасніших армій у Європі, є останньою країною на континенті, де досі є поштові голуби.

Дідусь маршала де Ложі Сільвена розводив гоночних голубів. Його онук тепер відповідає за підтримання традицій у французькій армії. Для екскурсій птахам надано доступ до 26 гектарів зелених насаджень і шести голубників із краєвидом на столицю та Ейфелеву вежу. "Є місця для роботи й гірші", — каже Сільвен і задоволено посміхається. Сержанту не дозволено розкривати своє повне ім'я. Франція намагається захистити військовослужбовців і поліцейських від нападів після терористичних атак у 2015 році.

43-річний чоловік спочатку пішов в армію як оператор дронів, але в 2014 році він, нарешті, приєднався до Восьмого полку зв'язку французької армії. Він контролює системи зв'язку та інформації армії і забезпечує швидке і безпечне передавання повідомлень, інформації та наказів. Голуби Мон-Валер'єна офіційно належать полку, але здебільшого за ними доглядає Сільвен.

Як тренують поштових голубів

"Ми починаємо з коротких тренувальних польотів на майданчику, потім відходимо все далі й далі від голубника", — пояснює Сільвен. Залежно від тренування птахів випускають індивідуально або групами, і їм доводиться знайти дорогу додому. Так молоді птахи поступово розвивають необхідні м'язи та набувають досвіду польоту.

Сержант вказує на дорослих, але трохи схудлих птахів на горищі. На перший погляд вони нічим не відрізняються від голубів, які тисячами збираються в кожному великому місті і зазвичай мають погану репутацію. Але ці птахи інші, стверджує Сільвен: "Вони спринтери і можуть розвивати максимальну швидкість до 120 кілометрів на годину на дистанції до 100 кілометрів".

Поштові голуби армії Франції Фото: Slate

Їхні сильніші колеги досягають успіху у витривалості й можуть легко долати дистанції в 1000 кілометрів. Однак рекорд набагато вищий: 1931 року голуб перелетів із Хошиміна у В'єтнамі до Арраса у Франції та подолав 11 590 кілометрів за 24 дні.

Голуби — надійний спосіб передавати повідомлення

Той факт, що птах витримує вітер і негоду вдень і вночі, показує, наскільки витривалі й наполегливі ці тварини і наскільки безпомилково вони знаходять шлях додому. Їхньою домівкою завжди є місце появи на світ і годування, яке тварини відшукують, навіть якщо воно мобільне, як-от пересувний голубник.

Однак дослідники досі не можуть зрозуміти, чому здатність голубів орієнтуватися настільки незвичайна. Доведено, що голуби орієнтуються за оптичними орієнтирами, положенням Сонця і магнітним полем Землі. Однак залишається незрозумілим, як тварини визначають своє точне положення, коли їх кидають у зовсім незнайомому для них місці.

Ще в давнину люди використовували голубів для обміну інформацією. Їхнє військове використання досягло свого піку під час Першої світової війни: близько 60 000 птахів використовували як зв'язкових на полях боїв, з яких понад 30 000 використовували тільки французькі Збройні сили.

Голубина пошта під час Першої світової війни Фото: Wikipedia

Під час Другої світової війни британці підтримали французький Опір майже 17 000 голубів, які були скинуті на парашутах або переправлені до Франції контрабандою в кишенях пальто, рюкзаках і кошиках для передачі інформації союзникам. Сотні голубів супроводжували десантні війська союзників у Нормандії, щоб непомітно і, перш за все, без перехоплення переносити важливі повідомлення через лінії противника. Крім іншого, прославився голуб Густав, який приніс звістку про успішну висадку союзних військ в Англії в день "Д". У пневматичній трубці на нозі Густава містилося повідомлення кореспондента інформаційного агентства Reuters, який був свідком висадки в Нормандії.

Експерименти, коли біологічні дрони зазнають невдачі

Повідомлення були написані на дуже тонкому папері. Голуби без проблем можуть перевезти тільки близько 400 грамів; більші вантажі погіршують їхню здатність літати. Проте, під час і після Другої світової війни Франція, Німеччина і США експериментували з прив'язуванням до голубів невеликих фотоапаратів для повітряної розвідки. Ідея не отримала військової підтримки, тому що тварини впевнено прямують в один конкретний пункт призначення: у свій домашній голубник. Проте кадри з голубиних камер у музеї фортеці нагадують про спроби використати птахів як біологічних дронів.

На Мон-Валер'єн зберігаються пам'ятні речі зі Швейцарії, як-от транспортувальні кошики та контейнери для цінних послань. У цій країні армія демонтувала свої військові голубники 1994 року і звільнила близько 30 000 пернатих солдатів. Це рішення викликало дискусії по всій країні. Було навіть висунуто ініціативу закріпити в конституції захист поштових голубів, але безуспішно.

Поштові голуби армії Франції Фото: Slate

Наприкінці 1960-х років Франція ухвалила рішення звільнити голубів від дійсної військової служби, проте традицію розведення гоночних голубів слід зберегти. Також із метою подальшого вшанування історичного внеску птахів. Сьогодні Сільвен підтримує своїх птахів насамперед у формі для змагань, пам'ятних заходів і конкурсів краси, які відбуваються по всій країні. Хоча вони, як і раніше, будуть у робочому стані, коли "всі армійські системи зв'язку вийдуть із ладу одночасно", — каже Сільвен. Сучасні технології зробили пернатих солдатів застарілими — принаймні, в Європі.

Китай використовує поштових голубів

Військова корисність птахів опинилася в центрі уваги раніше цього року, коли Індія випустила на свободу підозрюваного китайського голуба, якого кілька місяців тримала в притулку поліція Мумбаї. Птаха запідозрили в шпигунстві. Те, що викликало веселощі в усьому світі, не таке вже й надумане.

Ще 2010 року Китай оголосив, що створить "голубину резервну армію", яка підтримуватиме традиційну комунікаційну інфраструктуру Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) у разі війни, якщо сучасні технології зазнають невдачі. У Міноборони тоді пояснили, що військові голуби також використовуватимуться для "спецоперацій". Понад 10 000 пернатих солдатів проходять спеціальну підготовку для цієї мети в спеціальному підрозділі НВАК у Ченду.

Модернізація в Китаї стривожила любителів голубів на Заході. З побоювання втратити зв'язок були зроблені заклики до реконструкції та розширення нових підрозділів військових голубів. У Франції Жан-П'єр Декуль, сенатор французького парламенту і любитель голубів, кілька років тому безпосередньо звернувся до Міністерства оборони і закликав до масового збільшення поголів'я армійських птахів.

Міністерство послалося на наявність великої кількості сучасних незалежних систем зв'язку у французькій армії. Проте в Decool запевнили, що якщо виникне реальна потреба в спортивних голубах, уряд розраховуватиме на допомогу любителів голубів у країні.

Нагадаємо, вчені провели дослідження і з'ясували, що голуби набагато розумніші, ніж усі думають. Автор нового дослідження Едвін Далмаєр із Брістольського університету натрапив на роботу біологів Такао Сасакі та Дори Біро, опубліковану в 2017 році. Результати роботи вчених показали, що голуби відлітають додому, коли їх випускають з певного місця: спершу їхній шлях дещо звивистий, проте з кожною новою спробою птахи, здавалося, рухалися одним і тим самим шляхом.