Войска Франции оказались последней армией в Европе, которая использует почтовых голубей

Подразделения почтовых голубей также существуют в Китае и, по слухам, используются до сих пор.

Французская армия оказалась последней армией в Европе, которая тренирует почтовых голубей, как во время Первой и Второй мировых войн, когда эти птицы были главным средством связи на поле боя. Также голубей тренируют в Китае, там их называют "голубиной резервной армией". Об этом пишет NZZ.

Голубиная почта в начале ХХ века была единственным надежным средством связи на поле боя. Так, в июне 1916 года под Верденом разгорелось самое кровопролитное сражение Первой мировой войны. Французские и немецкие солдаты уже четыре месяца сражались за каждый квадратный метр. И когда немцам наконец удалось окружить стратегически важный военный объект Фор-де-Во и перекрыть все каналы связи, именно голубь по кличке Вайлант принес весть о серьезной ситуации на поле боя. Он долетел раненым, донес послание со словами: "Это мой последний голубь". Хотя крепость перешла к немцам, сотни солдат были эвакуированы, а героическая птица удостоена Военного креста за храбрость в бою.

Героический голубь Вайлант, спасший солдат в Вердене Фото: Wikipedia

Сейчас голубей тренируют в крепости Мон-Валерьен в Сюрене. На этом историческом военном объекте, расположенном всего в нескольких минутах езды на поезде от Парижа, содержится более 150 военных голубей французской армии. Франция, которая гордится тем, что имеет одну из самых современных армий в Европе, является последней страной на континенте, где до сих пор есть почтовые голуби.

Дедушка маршала де Ложи Сильвена разводил гоночных голубей. Его внук теперь отвечает за поддержание традиций во французской армии. Для экскурсий птицам предоставлен доступ к 26 гектарам зеленых насаждений и шести голубятням с видом на столицу и Эйфелеву башню. "Есть места для работы и похуже", — говорит Сильвен и удовлетворенно улыбается. Сержанту не разрешено раскрывать свое полное имя. Франция пытается защитить военнослужащих и полицейских от нападений после террористических атак в 2015 году.

43-летний мужчина первоначально пошел в армию в качестве оператора дронов, но в 2014 году он, наконец, присоединился к Восьмому полку связи французской армии. Он контролирует системы связи и информации армии и обеспечивает быструю и безопасную передачу сообщений, информации и приказов. Голуби Мон-Валерьена официально принадлежат полку, но в основном за ними присматривает Сильвен.

Как тренируют почтовых голубей

"Мы начинаем с коротких тренировочных полетов на площадке, затем отходим все дальше и дальше от голубятни", — объясняет Сильвен. В зависимости от тренировки птиц выпускают индивидуально или группами, и им предстоит найти дорогу домой. Таким образом, молодые птицы постепенно развивают необходимые мышцы и приобретают опыт полета.

Сержант указывает на взрослых, но немного похудевших птиц на чердаке. На первый взгляд они ничем не отличаются от голубей, которые тысячами собираются в каждом большом городе и обычно пользуются плохой репутацией. Но эти птицы другие, утверждает Сильвен: "Они спринтеры и могут развивать максимальную скорость до 120 километров в час на дистанции до 100 километров".

Почтовые голуби армии Франции Фото: Slate

Их более сильные коллеги преуспевают в выносливости и могут легко преодолевать дистанции в 1000 километров. Однако рекорд гораздо выше: в 1931 году голубь перелетел из Хошимина во Вьетнаме в Аррас во Франции и преодолел 11 590 километров за 24 дня.

Голуби – надежный способ передавать сообщения

Тот факт, что птица выдерживает ветер и непогоду днем ​​и ночью, показывает, насколько выносливы и настойчивы эти животные и насколько безошибочно они находят путь домой. Их домом всегда является место появления на свет и кормления, которое животные находят, даже если оно мобильное, например передвижная голубятня.

Однако исследователи до сих пор не могут понять, почему способность голубей ориентироваться настолько необычна. Доказано, что голуби ориентируются по оптическим ориентирам, положению Солнца и магнитному полю Земли. Однако остается неясным, как животные определяют свое точное положение, когда их бросают в совершенно незнакомом для них месте.

Еще в древности люди использовали голубей для обмена информацией. Их военное использование достигло своего пика во время Первой мировой войны: около 60 000 птиц использовались в качестве связных на полях сражений, из которых более 30 000 использовались только французскими вооруженными силами.

Голубиная почта во время Первой мировой войны Фото: Wikipedia

Во время Второй мировой войны британцы поддержали французское Сопротивление почти 17 000 голубей, которые были сброшены на парашютах или переправлены во Францию ​​контрабандой в карманах пальто, рюкзаках и корзинах для передачи информации союзникам. Сотни голубей сопровождали десантные войска союзников в Нормандии, чтобы незаметно и, прежде всего, не быть перехваченными переносить важные сообщения через линии противника. Помимо прочего, прославился голубь Густав, принесший известие об успешной высадке союзных войск в Англию в день "Д". В пневматической трубке на ноге Густава содержалось сообщение корреспондента информационного агентства Reuters, который был свидетелем высадки в Нормандии.

Эксперименты, когда биологические дроны терпят неудачу

Сообщения были написаны на очень тонкой бумаге. Голуби без проблем могут перевезти только около 400 граммов; более тяжелые грузы ухудшают их способность летать. Тем не менее , во время и после Второй мировой войны Франция, Германия и США экспериментировали с привязыванием к голубям небольших фотоаппаратов для воздушной разведки. Идея не получила военной поддержки, потому что животные уверенно направляются в один конкретный пункт назначения: в свою домашнюю голубятню. Тем не менее, кадры с голубиных камер в музее крепости напоминают о попытках использовать птиц в качестве биологических дронов.

На Мон-Валерьен хранятся памятные вещи из Швейцарии, такие как транспортировочные корзины и контейнеры для ценных посланий. В этой стране армия демонтировала свои военные голубятни в 1994 году и уволила около 30 000 пернатых солдат. Это решение вызвало дискуссии по всей стране. Была даже выдвинута инициатива закрепить в конституции защиту почтовых голубей, но безуспешно.

Почтовые голуби армии Франции Фото: Slate

В конце 1960-х годов Франция приняла решение освободить голубей от действительной военной службы, однако традицию разведения гоночных голубей следует сохранить. Также в целях дальнейшего почтения исторического вклада птиц. Сегодня Сильвен поддерживает своих птиц в первую очередь в форме для соревнований, памятных мероприятий и конкурсов красоты, которые проходят по всей стране. Хотя они по-прежнему будут в рабочем состоянии, когда "все армейские системы связи выйдут из строя одновременно", — говорит Сильвен. Современные технологии сделали пернатых солдат устаревшими – по крайней мере, в Европе.

Китай использует почтовых голубей

Военная полезность птиц оказалась в центре внимания ранее в этом году, когда Индия выпустила на свободу подозреваемого китайского голубя, которого несколько месяцев держала в приюте полиция Мумбаи. Птицу заподозрили в шпионаже. То, что вызвало веселье во всем мире, не так уж и надумано.

Еще в 2010 году Китай объявил, что создаст "голубиную резервную армию", которая будет поддерживать традиционную коммуникационную инфраструктуру Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в случае войны, если современные технологии потерпят неудачу. В Минобороны тогда пояснили, что военные голуби также будут использоваться для "спецопераций". Более 10 000 пернатых солдат проходят специальную подготовку для этой цели в специальном подразделении НОАК в Чэнду.

Модернизация в Китае встревожила любителей голубей на Западе. Из опасения потерять связь были сделаны призывы к реконструкции и расширению новых подразделений военных голубей. Во Франции Жан-Пьер Декуль , сенатор французского парламента и любитель голубей, несколько лет назад напрямую обратился к Министерству обороны и призвал к массовому увеличению поголовья армейских птиц.

Министерство сослалось на наличие большого количества современных независимых систем связи во французской армии. Тем не менее, в Decool заверили, что если возникнет реальная потребность в спортивных голубях, правительство будет рассчитывать на помощь любителей голубей в стране.

Напомним, ученые провели исследование и выяснили, что голуби намного умнее, чем все думают. Автор нового исследования Эдвин Далмайер из Бристольского университета наткнулся на работу биологов Такао Сасаки и Доры Биро, опубликованную в 2017 году. Результаты работы ученых показали, что голуби улетают домой, когда их выпускают из определенного места: сначала их путь несколько извилист, однако с каждой новой попыткой птицы, казалось, двигались по одному и тому же пути.