Снайпери Сил спецоперацій ЗСУ ліквідували 10 окупантів під Бахмутом

Вночі диверсійно-розвідувальна група намагалася підкрастись до українських позицій. Після виявлення оператори СЗГ вирішили ліквідувати супротивника.

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Українські Сили спеціальних операцій ліквідували 7 та поранили ще 3 солдатів російської армії. Про це повідомляє пресслужба СЗГ у Фейсбуці.

На Бахмутському напрямку снайпера Сил спецоперацій виявили російську диверсійно-розвідувальну групу. Окупанти намагалися непомітно підкрастись до позицій українських захисників. В результаті бойової роботи снайпера ліквідували 7 та поранили 3 окупанти.

Відомо, що всі події відбувалися вночі, українські снайпера мали кошти з нічним та тепловізійним баченням.

Додамо, у Генштабі 1 березня відрапортували, що російські війська продовжують наступ на Бахмут. Українські воєнні змогли відбити наступ у районах Оріхово-Васильівки, Дубово-Василівки, Богданівки, Часового Яру, Білої Гори та самого Бахмута.

Нагадаємо, 28 лютого в Міноборони заявили, що підрозділи ЗСУ знищують до 80% "вагнерівців" на Бахмутському напрямку. Російські війська зазнають вкрай високих втрат.

Також 28 лютого боєць 93-ї бригади заявив, що Сили оборони продовжують вести оборону Бахмута, незважаючи на складну ситуацію.