Снайперы Сил спецопераций ВСУ ликвидировали 10 оккупантов под Бахмутом (видео)

Ночью диверсионно-разведывательная группа пыталась подкрасться к украинским позициям. После обнаружения операторы ССО решили ликвидировать противника.

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Украинские Силы специальных операций ликвидировали 7 и ранили еще 3 солдат российской армии. Об этом сообщает пресс-служба ССО в Фейсбуке.

На Бахмутском направлении снайпера Сил спецопераций обнаружили российскую диверсионно-разведывательную группу. Оккупанты пытались незаметно подкрасться к позициям украинских защитников. В результате боевой работы снайпера ликвидировали 7 и ранили 3 оккупантов.

Отмечается, что все события происходили ночью, украинские снайпера имели средства с ночным и тепловизионным видением.

Добавим, в Генштабе 1 марта отрапортовали, что российские войска продолжают наступление на Бахмут. Украинские военные смогли отбить наступление в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Василевки, Богдановки, Часового Яра, Белой Горы и самого Бахмута.

Напомним, 28 февраля в Минобороны заявили, что подразделения ВСУ уничтожают до 80% "вагнеровцев" на Бахмутском направлении. Российские войска несут крайне высокие потери.

Также 28 февраля боец 93-й бригады заявил, что Силы обороны продолжают вести оборону Бахмута несмотря на сложную ситуацию.