Снайперы Сил спецопераций ВСУ ликвидировали 10 оккупантов под Бахмутом (видео)
Ночью диверсионно-разведывательная группа пыталась подкрасться к украинским позициям. После обнаружения операторы ССО решили ликвидировать противника.
Украинские Силы специальных операций ликвидировали 7 и ранили еще 3 солдат российской армии. Об этом сообщает пресс-служба ССО в Фейсбуке.
На Бахмутском направлении снайпера Сил спецопераций обнаружили российскую диверсионно-разведывательную группу. Оккупанты пытались незаметно подкрасться к позициям украинских защитников. В результате боевой работы снайпера ликвидировали 7 и ранили 3 оккупантов.
Отмечается, что все события происходили ночью, украинские снайпера имели средства с ночным и тепловизионным видением.
Добавим, в Генштабе 1 марта отрапортовали, что российские войска продолжают наступление на Бахмут. Украинские военные смогли отбить наступление в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Василевки, Богдановки, Часового Яра, Белой Горы и самого Бахмута.
Напомним, 28 февраля в Минобороны заявили, что подразделения ВСУ уничтожают до 80% "вагнеровцев" на Бахмутском направлении. Российские войска несут крайне высокие потери.
Также 28 февраля боец 93-й бригады заявил, что Силы обороны продолжают вести оборону Бахмута несмотря на сложную ситуацию.