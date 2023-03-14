Від Куп'янська до Авдіївки: ЗС РФ намагаються наступати на 250-кілометровому фронті, — NYT

За даними видання, російські війська платять величезну ціну за мінімальні здобутки. Окупанти, за оцінками Заходу, втратили вже майже 200 тисяч солдат убитими та пораненими.

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Російські сили активізували артилерійські та піхотні атаки на сході України, намагаючись покращити свої позиції на фронті. Про це повідомляє The New York Times.

ЗС РФ посилюють свої спроби наступати від Куп'янська в Харківській області до Авдіївки в Донецькій області через Бахмут, Лиман і десятки міст між ними. Зазначається нарощування боротьби за тактичну перевагу перед можливим весняним наступом.

13 березня повідомлялося про важкі бої під Авдіївкою та околицях. ЗС РФ намагаються оточити місто ще з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У Бахмуті найманці ПВК "Вагнер" захопили східну частину міста, а також намагаються наступати для просування до центру міста.

"Штурмові частини "Вагнера" наступають з кількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і вийти в центральні райони міста", — заявив 13 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Також у виданні зазначають, що у Куп'янську й на околицях ЗС РФ ведуть розвідку боєм, Україна офіційно закликає мирних жителів залишити територію. Крім цього, спостерігаються обстріли Лимана. За даними ЗСУ, окупанти здійснюють до 100 спроб прорвати українські позиції на добу.

Пам'ятник Тарасу Шевченку біля школи у Куп'янську Фото: The New York Times

Водночас у виданні зазначають, що за всіма мірками досягнення Кремля є мінімальними, й обом сторонам доводиться платити жахливу ціну. Західні офіційні особи оцінюють втрати РФ у 200 тисяч убитими та пораненими. Російські блогери та оглядачі зазначають, що Україні вдалося провести успішні місії для того, щоб уникнути оточення в Бахмуті, а також щільно зміцнитися у західній частині міста. Навіть якщо населений пункт буде залишено, це мало чого змінить на фронті. А Україна одночасно виграє час для підготовки десятків тисяч бійців.

Нагадаємо, 13 березня в Україні на передовій з'явилися пастки для снайперів, які за своєю суттю нагадують такі у Першій світовій.

14 березня глава Луганської ОВА заявив, що війська РФ постійно штурмують позиції ЗСУ у регіоні за підтримки бронетехніки.