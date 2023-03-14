"Постійні штурми за підтримки БМП та танків": Гайдай про ситуацію на Луганщині

За словами очільника ОВА, ледь не щодня ЗС РФ втрачають до роти бійців у Луганській області, але це ніяк не позначається на кількості їхніх штурмів позицій Сил оборони.

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В Луганській області російські окупанти і далі продовжують спроби прорвати оборону українських захисників. Найспекотніше зараз на Білогорівському та Кремінському напрямках. Про це 14 березня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Стабільно важко, але ситуація повністю контрольовано Силами оборони. На Білогорівському напрямку ворог застосовує крім артилерії різних калібрів, танків і мінометів, авіацію. Намагається постійно атакувати позиції наших захисників. Така сама важка ситуація і на Кремінському напрямку, і на Сватівському. Але успіхів ворог там немає. Жодних суттєвих просувань немає. Не дивлячись на те, що туди кинули величезну кількість і особового складу, і техніки так само. За підтримки танків і БМП постійні штурми. Але їх героїчно наші захисники відбивають", — розповів Гайдай.

Він зауважив, що на Луганщині ЗС РФ зосередили велику кількість особового складу, і хоча ЗС РФ зазнають великих втрат, вони постійно і швидко поповнюють їх.

"Їхня кількість відчувається. Іноді за добу вони втрачають до роти бійців, але від того кількість хвиль наступів не зменшується. Оці хвилі постійно ідуть одна за одною, щоб виснажити наших захисників і продавити оборону і десь піти далі в бік Харківської або Донецької області. Але ще раз наголошую, абсолютно міцно Сили оборони тримають позиції, як би там важко не було", — сказав Гайдай.

13 березня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що на Кремінському і Білогорівському напрямках російські окупанти задля штурму позицій ЗСУ долучають нові резерви з Якутська та Хабаровська. Він додав, що Сили оборони продовжують планомірно знищувати техніку окупантів на цих ділянках фронту.

12 березня українські прикордонники опублікували відео, як знищили підрозділ окупантів, який намагався просунутися на околицях Бахмута. Захисників здивувало "братерство" російських загарбників після бою.