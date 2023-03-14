"Постоянные штурмы при поддержке БМП и танков": Гайдай о ситуации в Луганской области

По словам главы ОВА, чуть ли не каждый день ВС РФ теряют в роту бойцов в Луганской области, но это никак не отражается на количестве их штурмов позиций Сил обороны.

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В Луганской области российские оккупанты и дальше продолжают попытки прорвать оборону украинских защитников. Тяжелее всего сейчас на Белогоровском и Кременском направлениях. Об этом 14 марта сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Стабильно тяжело, но ситуация полностью контролируется Силами обороны. На Белогоровском направлении враг применяет помимо артиллерии разных калибров, танков и минометов, авиацию. Пытается постоянно атаковать позиции наших защитников. Такая же тяжелая ситуация и на Кременском направлении, и на Сватовском. Но успехов враг там не имеет. Никаких существенных продвижений нет. Несмотря на то, что туда бросили огромное количество и личного состава, и техники так же. При поддержке танков и БМП постоянные штурмы. Но их героически наши защитники отбивают", — рассказал Гайдай.

Он отметил, что в Луганской области ВС РФ сосредоточили большое количество личного состава, и хотя ВС РФ понесут большие потери, они постоянно и быстро пополняют их.

"Их количество чувствуется. Иногда за сутки они теряют в роту бойцов, но от того количество волн наступлений не уменьшается. Эти волны постоянно идут одна за другой, чтобы истощить наших защитников, продавить оборону и пойти дальше в сторону Харьковской или Донецкой области. Но еще раз подчеркиваю, абсолютно крепко Силы обороны держат позиции, как бы там тяжело ни было", — сказал Гайдай.

13 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что на Кременском и Белогоровском направлениях российские кафиры для штурма позиций ВСУ привлекают новые резервы из Якутска и Хабаровска. Он добавил, что Силы обороны продолжают планомерно уничтожать технику оккупантов на этих участках фронта.

12 марта украинские пограничники опубликовали видео, как уничтожили подразделение оккупантов, которое пыталось продвинуться в окрестностях Бахмута. Защитников удивило "братство" российских захватчиков после боя.