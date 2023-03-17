"Решили стереть город": ВС РФ наносят массированные авиаудары по Авдеевке, — ВГА

По словам главы городской администрации Виталия Барабаша, общее количество ракетных ударов по населенному за сутки может достигать 10-12. Также оккупанты применяют артиллерию и танки для обстрелов Авдеевки.

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Российские войска продолжают уничтожать Авдеевку Донецкой области. 16 марта оккупанты совершили массированный артиллерийский обстрел города, а затем нанесли удары из танков. Об этом рассказал глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

По его словам, между украинскими и российскими военными происходит артиллерийская дуэль. Бойцы ВСУ точечно бьют по позициям ВС РФ, после чего их обстрелы прекращаются на некоторое время. Однако потом россияне начинают быть с других направлений.

Барабаш рассказал, что армия России применяет по Авдеевке ракеты РСЗО С-200, авиаракеты Х-59, стратегические крылатые ракеты Х-111, Х-555. Например, 16 марта в населенном пункте было 6 "прилетов", но общее количество может составлять 10-12.

"Сейчас, скорее всего, они решили стереть город, поэтому бьют такими ракетами", — заявил чиновник.

Напомним, 14 марта издание NYT писало, что ВС РФ активизировали артиллерийские и пехотные атаки на востоке Украины, пытаясь улучшить свои позиции на фронте. В частности, оккупанты наступают в направлении от Купянска, Авдеевки, Бахмута, Лимана и десятка городов между ними.

8 марта российские войска обстреляли Авдеевку, в результате чего было разрушено здание коксохимического завода. Нардеп Муса Магомедов отметил, что на предприятии не было военных, а лишь гражданские лица.