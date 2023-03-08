ВС РФ обстреляли Авдеевку: уничтожено здание коксохимического завода (видео)

Нардеп Муса Магомедов отметил, что на предприятии не было военных, а лишь гражданские лица. Из-под завалов удалось достать четверо людей, один человек в тяжелом состоянии.

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Российские войска 8 марта обстреляли Авдеевку Донецкой области. В результате чего под удар попало здание управления заводоуправления коксохимического завода, который принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Об этом сообщил народный депутат и бывший генеральный директор предприятия Муса Магомедов.

По его словам, после обстрела большая часть здания завалилась. Из-под завалов удалось достать четверо людей, которые находились в помещении. Один человек в тяжелом состоянии, его увезли в больницу.

Магомедов отметил, что на заводе не было военных, а лишь гражданские лица.

"На заводе — только гражданские. Но "асвабадителей" это не волнует, наоборот, успешно они воюют лишь с женщинами и детьми", — написал он.

Напомним, 8 марта ВС РФ также нанесли авиаудар по жилому дому в Авдеевке. В результате чего уничтожен целый подъезд. В городской военной администрации уже не раз говорили, что войска РФ пытаются окружить и разрушить город, обстреливая предприятия и жилые дома.

6 марта городские власти сообщили, что российская армия уничтожает Авдеевку ракетами Х-59. Сила удара ракеты такова, что если она попадает в пятиэтажное здание, от него остается только фундамент.