Удары по гражданским объектам: ВС РФ разрушают Авдеевку ракетами Х-59, — ГВА (видео)

По словам главы городской администрации Виталия Барабаша, сила удара ракеты такова, что если она попадает в пятиэтажное здание, от него остается только фундамент.

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Вооруженные силы РФ наносят удары по гражданским объектам Авдеевки, применяя авиационные ракеты класса "воздух-земля" Х-59. Как рассказал 6 марта начальник городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Эспрессо", за минувшие сутки в город прилетело шесть таких ракет.

Барабаш сообщил, что этой ночью массированных ударов не было, но российские захватчики обстреливали линию обороны ВСУ вокруг города, а также атаковали центральную часть Авдеевки. При этом он подчеркнул, что преимущественно российские войска наносят удары по административным зданиям и учебным заведениям.

По его словам, последствия прилета Х-59 очень разрушительные — если ракета попадает в пятиэтажку, от нее остается один фундамент.

"Враг до основания разрушает город ракетами. За минувшие сутки шесть ракет Х-59 прилетело в город. Прилетает ракета — и пятиэтажное здание разрушается до фундамента. В основном противник бьет в админздания, школы, детсады. Ему кажется что в этих объектах расположены наши военные", — рассказал глава ГВА.

Эвакуация жителей

Барабаш добавил, что за минувшие сутки информации о погибших и пострадавших не было. Между тем в Авдеевке продолжаются мероприятия по эвакуации местных жителей и прежде всего детей. В течение 5 марта из города вывезли 11 человек, из них шесть детей, но 38 детей все еще остаются в городе. При этом чиновник надеется, что в ближайшее время на законодательном уровне решится вопрос о принудительной эвакуации граждан из прифронтовых территорий.

"Ирина Верещук отметила, что на законодательном уровне у нас появится механизм принудительной эвакуации семей с детьми, которые находятся во фронтовых городах", — сказал Барабаш.

Напомним, 26 января ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины, применив, в том числе, авиационную ракету Х-59. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, три из них упали, не достигнув цели.