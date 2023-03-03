Не только из Бахмута: в Киеве предлагают принудительно эвакуировать детей из зон боевых действий

Решения о принудительной эвакуации будут принимать военные администрации. Если родители не могут позаботиться о безопасности детей, это сделает государство, заявила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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Украинские власти предлагают принудительно эвакуировать детей с их родителями из зон боевых действий. Об этом сообщили 3 марта в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Чиновники хотят разрешить областным военным администрациям по согласованию с органами военного командования и координационным штабом проводить обязательную эвакуацию детей с их родителями или лицами, которые их заменяют в принудительном порядке.

В случае принятия постановления решения будут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия. Родители не смогут отказаться от эвакуации своих детей, указывается в сообщении.

[ + – ] По данным полиции, в Бахмуте остается менее 40 украинских детей

"Если родители не могут позаботиться о безопасности детей, это сделает государство", – прокомментировала решение глава министерства Ирина Верещук.

Министр 2 марта заявила о необходимости несовершеннолетних принудительно эвакуировать только из Бахмута Донецкой области, где идут ожесточенные бои с российскими оккупантами. По ее словам, дети могут находиться в городе в смертельной опасности.

В Бахмуте, по данным полиции, остается менее 40 украинских детей. Правоохранители проверяют подвальные и полуподвальные помещения, где дети могут укрываться от обстрелов. Эвакуационные группы обеспечиваются бронетранспортом.

Ситуация в Бахмуте

Российские оккупанты продолжают наступление в районе Бахмута, усилия окружению города с юго-запада и северо-востока приостановились. ВСУ отражали штурм у Хромового в 3 км к западу от Бахмута.

В Пентагоне говорили об очень интенсивных боях в Бахмуте. По данным Генштаба ВСУ на 3 марта, украинские военные отбили атаки врага возле Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григорьевки, Богдановки и в самом Бахмуте.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 3 марта опубликовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сказал о "фактическом окружении" Бахмута.

Также из Бахмута срочно выводят группу аэроразведки "Птицы Мадяра". Ее командир Роберт Бровди говорил о получении боевого распоряжения немедленно отбыть в новое место боевых действий.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 2 марта приводил данные по потерям ВС РФ в Бахмуте. По его оценкам, соотношение составляет 1 к 7 — россияне теряют в 7 раз больше живых сил.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 1 марта заявил об отсутствии решения выводить войска из Бахмута.