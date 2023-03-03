"Бахмут окружен": Пригожин предложил Зеленскому вывести войска и спасти жизни солдат (видео)

"Повар Путина" утверждает, что российские военнослужащие не контролируют только одну дорогу, которая проложена в прифронтовой город. Офис президента пока официально не комментировал обращение Пригожина.

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Российский олигарх и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал новое видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором сказал, что Бахмут "фактически окружен" наемниками. Он попросил главу государства в этой связи дать возможность покинуть город украинским защитникам, так как осталась всего одна дорога, по которой можно еще вывести войска. Видео было опубликовано 3 марта в Telegram-канале "Пресс-служба Пригожина".

"Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Уважаемый Владимир Александрович, подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога, клещи сжимаются", — заявил Пригожин.

Он утверждает, что раньше его наемники сражались с профессиональной украинской армией, но в настоящее время Бахмут якобы защищают "старики и дети".

"Мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь у них под Бахмутом коротка — день-два. Дайте возможность им покинуть город", — сказал Пригожин.

Затем в кадре появились пожилой мужчина и двое молодых людей, которые якобы от имени защитников города обратились к Зеленскому с просьбой дать им возможность "вернуться на родину".

"Владимир Александрович, обращаемся к вам как к президенту нашей страны. Дайте возможность, пожалуйста, нам вернуться домой к нашим семьям. На нашу родину. Не оставляйте нашу просьбу без внимания, пожалуйста", — попросил мужчина.

Отметим, что на момент публикации материала Офис президента официально не комментировал видеообращение Евгения Пригожина.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вызвал президента Владимира Зеленского на воздушную дуэль. Сидя в кабине истребителя он 6 февраля записал видеообращение, в котором предложил Зеленскому в воздухе решить судьбу Бахмута.

2 марта стало известно, что из Бахмута срочно выводят группу аэроразведки "Птицы Мадяра". Командир подразделения Роберт Бровди сказал, что группа получила боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута в новое место боевых действий.