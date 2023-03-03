"Приказы командования не обсуждаем": одно из подразделений ВСУ выводят из Бахмута (видео)

Подразделение аэроразведки "Птахи Мадяра" обороняло город-крепость Бахмут на Донетчине на протяжении более 100 дней.

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Из города Бахмут Донецкой области срочно выводят одно из подразделений ВСУ. Речь идет о тактической группе аэроразведки "Птицы Мадяра". Об этом в своем телеграм-канале 2 марта рассказал командир группы Роберт Бровди.

"2 марта посреди ночи подразделение "Птахи Мадяра" получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута в новое место боевых действий. Какие причины перевода из Бахмута, когда мы провели здесь 110 дней дежурств? Я, прежде всего — военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Бахмута. Я себе и вам обещал не заниматься политикой. Вопрос не в медийности и в видосах. В этой войне я был и являюсь коммуникатором", — сказал Роберт Бровди.

Он добавил, что и дальше продолжит собирать средства для приобретения необходимого для аэроразведки оборудования, закупаемого благодаря финансовой поддержке неравнодушных украинцев.

На момент публикации материала Генштаб ВСУ и оперативное командование "Схід" не прокомментировали информацию об отзыве подразделения воздушной разведки из Бахмута.

28 февраля командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди рассказал об обстановке в Бахмуте, отметив, что ВС РФ пытаются оцепить город. Роберт Бровди сообщил, что украинским защитникам сейчас тяжело по всем направлениям Бахмута.

ВС РФ временно свернули усилия по окружению города-крепости Бахмут с юго-запада, а также с северо-востока, сообщили в отчете за 2 марта ISW. Российские войска пытаются оказывать давление на украинские войска в Бахмуте, чтобы они тактически отступили через трассу Т0504.