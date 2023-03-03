"Накази командування не обговорюємо": один з підрозділів ЗСУ виводять із Бахмута (відео)

Підрозділ аеророзвідки "Птахи Мадяра" обороняв місто-фортецю Бахмут на Донеччині впродовж понад 100 днів.

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З міста Бахмут на Донеччині терміново виводять один із підрозділів ЗСУ. Йдеться про тактичну групу аеророзвідки "Птахи Мадяра". Про це у своєму телеграм-каналі 2 березня розповів командир групи Роберт Бровді.

"2 березня посеред ночі підрозділ "Птахи Мадяра" отримав бойове розпорядження негайно вибути з Бахмута до нового місця бойових дій. Які причини переведення з Бахмута, коли ми провели тут 110 днів чергувань? Я, перш за все — військовий, тому не коментуватиму накази командування оборони Бахмута. Я собі і вам обіцяв не займатися політикою. Питання не в медійності і у відосах. В цій війні я був і є комунікатором", — сказав Роберт Бровді.

Він додав, що і далі продовжить збирати кошти для придбання необхідного для аеророзвідки обладнання, яке закуповують завдяки фінансовій підтримці небайдужих українців.

На момент публікації матеріалу Генштаб ЗСУ та оперативне командування "Схід" не прокоментували інформацію про відкликання підрозділу повітряної розвідки з Бахмута.

28 лютого командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді розповів про обстановку у Бахмуті, зазначивши, що ЗС РФ намагаються оточити місто. Роберт Бровді повідомив, що українським захисникам зараз важко на всіх напрямках Бахмута.

ЗС РФ тимчасово згорнули зусилля щодо оточення міста-фортеці Бахмут з південного заходу, а також із північного сходу, повідомили у звіті за 2 березня ISW. Російські війська намагаються чинити тиск на українські війська в Бахмуті, щоб вони тактично відступили через трасу Т0504.