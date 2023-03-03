"Бахмут оточений": Пригожин запропонував Зеленському вивести війська та врятувати життя солдатів (відео)

"Повар Путина" стверджує, що російські військовослужбовці не контролюють лише одну дорогу, яка прокладена у прифронтове місто. Офіс президента поки що офіційно не коментував звернення Пригожина.

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Російський олігарх та засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин записав новий відеозвернення до президента України Володимира Зеленського, в якому сказав, що Бахмут "фактично оточений" найманцями. Він попросив главу держави у зв'язку з цим дати можливість залишити місто українським захисникам, оскільки залишилася лише одна дорога, якою можна ще вивести війська. Відео було опубліковано 3 березня у Telegram-каналі "Пресслужба Пригожина".

"Я звертаюся до президента України Володимира Зеленського. Шановний Володимире Олександровичу, підрозділи ПВК "Вагнер" практично оточили Бахмут. Залишилася одна дорога, кліщі стискаються", — заявив Пригожин.

Він стверджує, що раніше його найманці боролися з професійною українською армією, але нині Бахмут нібито захищають "старі та діти".

"Ми бачимо все більше старих та дітей. Вони б'ються, але життя у них під Бахмутом коротке — день-два. Дайте можливість їм залишити місто", — сказав Пригожин.

Потім у кадрі з'явилися чоловік похилого віку та двоє молодих людей, які нібито від імені захисників міста звернулися до Зеленського з проханням дати їм можливість "повернутися на батьківщину".

"Володимире Олександровичу, звертаємось до вас як до президента нашої країни. Дайте можливість, будь ласка, нам повернутися додому до наших родин. На нашу батьківщину. Не залишайте наше прохання без уваги, будь ласка", — попросив чоловік.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу Офіс президента офіційно не коментував відеозвернення Євгена Пригожина.

Раніше засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин викликав президента Володимира Зеленського на повітряну дуель. Сидячи в кабіні винищувача, він 6 лютого записав відеозвернення, в якому запропонував Зеленському в повітрі вирішити долю Бахмута.

2 березня стало відомо, що з Бахмута терміново виводять групу аеророзвідки "Птаха Мадяра". Командир підрозділу Роберт Бровді сказав, що група одержала бойове розпорядження негайно вибути з Бахмута у нове місце бойових дій.