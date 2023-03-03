Ситуация очень изменчива: в Пентагоне озвучили данные о боях за Бахмут

По словам спикера Минобороны США, российские войска и наемники ЧВК "Вагнер" продолжают атаковать, а украинские силы обороны удерживают ситуацию.

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В Министерстве обороны США заявили, что в Бахмуте разворачиваются очень интенсивные бои. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В ходе пресс-конференции бригадного генерала Пета Райдера журналисты спросили о ситуации в Бахмуте и моральном состоянии обеих сторон, а также их продвижениях. На это спикер Пентагона ответил, что в целом под Бахмутом идут ожесточенные бои.

"Российские войска и наемники ЧВК "Вагнер" продолжают наступление в районе Бахмута. И украинские силы продолжают удерживать оборону. Ситуация остается очень интенсивной, поэтому мы продолжаем внимательно следить за ней", — заявил Райдер.

Поэтому в США поддерживают тесный контакт с Украиной, чтобы обеспечивать Вооруженные силы Украины всем необходимым.

[ + – ] Примерная ситуация в Бахмуте Фото: deepstatemap.live

В утренней сводке Генерального штаба от 3 марта указали, что на Бахмутском направлении не прекращаются попытки штурма Бахмута. Украинским защитникам удалось отбить атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григорьевки, Богдановки и в самом Бахмуте.

Напомним, 3 марта командир подразделения аэроразведки с позывным "Мадяр" сообщил о выводе его бойцов из Бахмута на другое направление.

Также СМИ писали, что в преддверии нового этапа войны США обучают бойцов ВСУ планированию войны, чтобы правильно принимать решения на поле боя.