Ситуація дуже мінлива: у Пентагоні озвучили дані про бої за Бахмут

За словами спікера Міноборони США, російські війська та найманці ПВК "Вагнер" продовжують атакувати, а українські сили оборони утримують ситуацію.

Related video

У Міністерстві оборони США заявили, що у Бахмуті розгортаються дуже інтенсивні бої. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Під час пресконференції бригадного генерала Пета Райдера журналісти запитали про ситуацію в Бахмуті та моральний стан обох сторін, а також їх просування. На це речник Пентагону відповів, що під Бахмутом йдуть запеклі бої.

"Російські війська та найманці ПВК "Вагнер" продовжують наступ у районі Бахмута. І українські сили продовжують утримувати оборону. Ситуація залишається дуже інтенсивною, тому ми продовжуємо уважно стежити за нею", — заявив Райдер.

Тому в США підтримують тісний контакт із Україною, щоб забезпечувати Збройні сили України всім необхідним.

[ + – ] Приблизна ситуація у Бахмуті Фото: deepstatemap.live

У ранковому зведенні Генерального штабу від 3 березня вказали, що на Бахмутському напрямку не припиняються спроби штурму Бахмута. Українським захисникам вдалося відбити атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та у самому Бахмуті.

Нагадаємо, 3 березня командир підрозділу аеророзвідки з позивним "Мадяр" повідомив про виведення його бійців із Бахмута на інший напрямок.

Також ЗМІ писали, що напередодні нового етапу війни США навчають бійців ЗСУ плануванню війни, щоб правильно ухвалювати рішення на полі бою.