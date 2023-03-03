"1 к 7": Данилов назвал соотношение потерь Украины и РФ в боях за Бахмут

По словам секретаря СНБО, на Бахмутском направлении ситуация остается тяжелой, а украинские военнослужащие ежедневно ликвидируют сотни россиян на этом участке фронта.

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Потери войск Российской Федерации рассматривались на заседании Ставки 2 марта. В частности, смотрели и непосредственно на те данные, что касаются Бахмута. Об этом вчера, 2 марта сказал Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

Он заявил, что соотношение потерь 1 к 7, тоесть, оккупанты теряют в 7 раз больше солдат.

"Да, там сложно и трудно, но имейте в виду, что наши парни и девушки каждый день их там сотнями отправляют туда, куда они должны отправляться, с учетом того, что они сюда ворвались нас убивать. Сейчас мы их убиваем. И вот этот, скажем так, перерасчет – 1 к 7 в нашу пользу", – подчеркнул секретарь СНБО.

К слову, 1 марта в отчете ISW было сказано, что в районе Угледара российские оккупанты проиграли крупнейшую танковую битву в Украине, потеряв по меньшей мере 130 танков и бронетранспортеров. Это поражение в американском Институте изучения войны (ISW) связывают с тем, что командование РФ продолжает совершать серьезные ошибки.

В отчете разведки Великобритании за 26 февраля предположили, что элитные российские подразделения из-за значительных потерь в Украине и доукомплектации стали менее профессиональными, чем в начале войны. В частности, упоминается уничтожение 2 колонн бронированной российской техники, принадлежавшей 155-й бригаде ВС РФ.

Напомним, 28 февраля боец 79-й бригады ДШВ уничтожил 5 танков и 3 БМП в ходе одной атаки ВС РФ.

27 февраля в Польше анонсировали поставку 60 танков PT-91 Twardy и 10 танков Leopard 2. Нужно завершить обучение украинских бойцов.илось видео, как российские кафиры бессмысленно теряют бронированную технику, подрываясь на заминированном поле. После того как танк в голове колонны взрывается из-за мины, ВС РФ это не останавливает, и они продолжают движение по минному полю на бронированной технике, взлетая в воздух один за другим.

В отчете британской разведки за вчера, 2 марта шла речь о том, что потепление в Украине привело к образованию бездорожья, что сильно замедляет продвижение оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.