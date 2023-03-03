"1 до 7": Данілов назвав співвідношення втрат України та РФ у боях за Бахмут

За словами секретаря РНБО, на Бахмутському напрямі ситуація залишається тяжкою, а українські військовослужбовці щодня ліквідують сотні росіян на цій ділянці фронту.

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Втрати військ Російської Федерації розглядалися на засіданні Ставки 2 березня. Зокрема, дивилися і безпосередньо на дані, що стосуються Бахмута. Про це вчора, 2 березня, сказав Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

Він заявив, що співвідношення втрат 1 до 7, тобто окупанти втрачають у 7 разів більше солдатів.

"Так, там складно і важко, але майте на увазі, що наші хлопці та дівчата щодня їх там сотнями відправляють туди, куди вони повинні вирушати, з урахуванням того, що вони сюди вдерлися нас вбивати. Зараз ми їх убиваємо. І ось цей, скажімо так, перерахунок – 1 до 7 на нашу користь", – наголосив секретар РНБО.

До речі, 1 березня у звіті ISW було сказано, що в районі Вугледару російські окупанти програли найбільшу танкову битву в Україні, втративши щонайменше 130 танків та бронетранспортерів. Цю поразку в американському Інституті вивчення війни (ISW) пов'язують із тим, що командування РФ продовжує робити серйозні помилки.

У звіті розвідки Великобританії за 26 лютого припустили, що елітні російські підрозділи через значні втрати в Україні та доукомплектацію стали менш професійними, ніж на початку війни. Зокрема, згадується знищення 2 колон броньованої російської техніки, яка належала 155 бригаді ЗС РФ.

Нагадаємо, 28 лютого боєць 79-ї бригади ДШВ знищив 5 танків і 3 БМП під час однієї атаки ЗС РФ.

27 лютого в Польщі анонсували постачання 60 танків PT-91 Twardy і 10 танків Leopard 2. Потрібно завершити навчання українських бійців.

З'явилось відео, як російські солдати безглуздо втрачають броньовану техніку, підриваючись на замінованому полі. Після того, як танк у голові колони вибухає через міну, ЗС РФ це не зупиняє, і вони продовжують рух по мінному полю на броньованій техніці, злітаючи в повітря один за одним.

У звіті британської розвідки за вчора, 2 березня, йшлося про те, що потепління в Україні призвело до утворення бездоріжжя, що сповільнює просування окупантів у районі Бахмута Донецької області.