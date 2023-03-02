Бездоріжжя та відлига дають перевагу ЗСУ під Бахмутом, — британська розвідка (фото)

За даними відомства, погода на боці українських захисників. Через потепління просування важкої техніки окупантів горбистою місцевістю сильно ускладнюється.

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Потепління в Україні призвело до утворення бездоріжжя, що сповільнює просування окупантів у районі Бахмута Донецької області. Про це йдеться у звіті Військової розвідки Міноборони Великої Британії від 2 березня.

"Тоді як українські війська продовжують оборону Бахмута (Донецька область), підвищення температури призводить до утворення бруду, відомого українською мовою як "бездоріжжя", що обмежує пересування по горбистій місцевості", — сказано у звіті.

Фото: Фокус

На думку британських військових, погана ситуація на дорогах дає певну перевагу Силам оборони України на Донбасі.

Нічні заморозки збережуться до наступного тижня, проте до кінця березня очікується, що ґрунт у районі Бахмута буде в найгіршому стані. У розвідці Сполученого Королівства вважають, що це ще більше ускладнить наземні операції та уповільнить просування важкої бронетехніки окупантів.

Бахмут: останні новини станом на 2 березня

Нагадаємо, 1 березня офіцер ЗСУ Олександр Кравцов розповів, що оборона Бахмута має воєнний сенс. За його словами, ЗСУ утримують місто, щоб вимотати супротивника й дочекатися нового озброєння.

Також 1 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що росіяни залучили найдосвідченіших бойовиків із ПВК "Вагнер" для наступу на Бахмут.

Крім того, за словами Череватого, командування оцінює ризики для Сил оборони України в Бахмуті. Наразі рішення виводити війська не було.

1 березня на Бахмутському напрямку снайпери Сил спецоперацій ліквідували 7 і поранили 3 окупантів.

Того ж дня, 1 березня, радник президента України Олександр Роднянський розповів, що Збройні сили України можуть зробити стратегічний відступ із Бахмута Донецької області, якщо в цьому буде необхідність. Раніше цю думку також озвучував президент України Володимир Зеленський, заявивши, що Бахмут оборонятимуть, але "не будь-що".

Також нагадаємо, 2 березня Фокус публікував думку військового експерта Юрія Бутусова, який розповів, що ситуація в районі Бахмута дуже важка, ворог глибоко охопив місто.