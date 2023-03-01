Росіяни кидають в атаки на Бахмут найдосвідченіших найманців ПВК "Вагнер", — ЗСУ

Ворог кидає в атаку найпідготовленіші підрозділи ПВК "Вагнер". Ними керують військові з досвідом у Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

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Російські окупанти залучили найбільш досвідчених бойовиків із ПВК "Вагнер" для наступу на Бахмут, де, за офіційними даними, все ще залишається близько 4,5 тис. жителів, зокрема 48 дітей. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає CNN.

"Характерна особливість у тому, що ворог кидає в атаку найпідготовленіші підрозділи "Вагнера". Ці підрозділи очолюють військові з досвідом боїв у Сирії, Лівії та інших гарячих точках", — заявив Череватий.

За його словами, бої продовжуються вздовж усього фронту в районі Бахмута, ворог провів 209 атак із використанням артилерійських гармат, РСЗВ.

"Було 85 атак з використанням артилерії різного типу в районі Бахмута, 25 — безпосередньо біля міста", — додав Череватий.

Представник ЗСУ стверджує, що російські сили зазнають величезних втрат, що послаблює їхні зусилля в інших районах зіткнень, крім Бахмута.

"Ми завдаємо численних втрат ворогові. Таким чином у цій героїчній боротьбі захисники Бахмутського фронту вимотують противника, послаблюють його і кажуть підмогу для бійців резерву, які прийдуть і відкинуть ворога з цієї території", — пояснив він.

ЗСУ не дозволяють противнику систематично прориватися, не дозволяють швидко проникнути в тил та оточити Сили оборони України.

У тому ж ключі висловлюється і ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. За його словами, Україна чинить запеклий опір у Бахмуті. Десятки тисяч українських військових ведуть запеклий опір. Кровопролиття зростає з кожним днем.

Захопивши Бахмут, росіяни зможуть використати територію зруйнованого міста для подальших наступальних дій на такі міста, як Краматорськ і Слов'янськ.

Українське командування заявляє, що становище на полі бою в останні дні стало набагато складнішим.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва кидає хвилі військовослужбовців у бій і не рахує життів.

Нагадаємо, командування Збройних сил повідомило, що рішення виводити війська немає — і ЗСУ продовжують відстоювати Бахмут.

Раніше Фокус повідомляв, що снайпери Сил спецоперацій ЗСУ ліквідували 10 окупантів у районі Бахмута. Ворожа ДРГ намагалася підійти до українських позицій вночі.