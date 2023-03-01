Россияне бросают в атаки на Бахмут самых опытных наемников ЧВК "Вагнер", — ВСУ

Враг бросает в атаку самые подготовленные подразделения ЧВК "Вагнер". Ими руководят военные с опытом в Сирии, Ливии и других горячих точках.

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Российские оккупанты привлекли наиболее опытных боевиков из ЧВК "Вагнер" для наступления на Бахмут, где, по официальным данным, все еще остается около 4,5 тыс жителей, в том числе 48 детей. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает CNN.

"Характерная особенность в том, что враг бросает в атаку самые подготовленные подразделения "Вагнера". Эти подразделения возглавляют военные с опытом боев в Сирии, Ливии и других горячих точках", — заявил Череватый.

По его словам, бои продолжаются вдоль всего фронта в районе Бахмута, враг провел 209 атак с использованием артиллерийских орудий, РСЗО.

"Было 85 атак с использованием артиллерии различного типа в районе Бахмута, 25 — непосредственно возле города", — добавил Череватый.

Представитель ВСУ утверждает, что российские силы несут громадные потери, что ослабляет их усилия в других районах боестолкновений, помимо Бахмута.

"Мы наносим множественные потери врагу. Таким образом в этой героической борьбе защитники Бахмутского фронта изматывают противника, ослабляют его и говорят подспорье для бойцов резерва, которые придут и отбросят врага с этой территории", — пояснил он.

ВСУ не позволяют противнику систематически прорываться, не позволяют быстро проникнуть в тыл и окружить Силы обороны Украины.

В том же ключе высказывается и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По его словам, Украина оказывает ожесточенное сопротивление в Бахмуте. Десятки тысяч украинских военных ведут отчаянное сопротивление. Кровопролитие возрастает с каждым днем.

Захватив Бахмут, россияне смогут использовать территорию разрушенного города для проведения дальнейших наступательных действий на такие города, как Краматорск и Славянск.

Украинское командование заявляет, что положение на поле боя в последние дни стало намного сложнее.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Москва бросает волны военнослужащих в бой и не считает жизни.

Напомним, командование Вооруженных сил сообщило, что решения выводить войска нет — и ВСУ продолжают отстаивать Бахмут.

Ранее Фокус сообщал, что снайперы Сил спецопераций ВСУ ликвидировали 10 оккупантов в районе Бахмута. Вражеская ДРГ пыталась подойти к украинским позициям в ночное время.