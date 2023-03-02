Має воєнне значення: офіцер ЗСУ розповів, навіщо Сили оборони утримують Бахмут (відео)

За словами Олександра Кравцова, для Росії взяття Бахмута — це символ, а для України — можливість виграти час перед постачанням західного озброєння.

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Збройні сили України утримують місто Бахмут Донецької області для того, щоб вимотати супротивника й дочекатися нового озброєння. Про це повідомив офіцер ЗСУ Олександр Кравцов 1 березня в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами українського військового, для Росіян було б логічніше взяти сусідню Костянтинівку, яка відкрила б оперативний простір для наступу на Слов'янськ, Дружківку та Краматорськ.

"Бахмут стоїть осторонь, і це для них — це просто символ. Вони за нього давно боролися. І мені подобається, що в нашому суспільстві розуміють, що Бахмут — це фортеця. Але ми не зобов'язані заради цієї фортеці всіх покласти. Це фортеця, яку ЗСУ використовують для того, щоб вимотати противника", — розповів Кравцов.

Як зазначив офіцер ЗСУ, за сім місяців оборони Бахмута українські війська отримали новітнє озброєння та боєприпаси, а також розпочали підготовку нових штурмових підрозділів.

"Бахмут для Збройних сил України — виграш часу. І мені приємно чути, що це найбільша мета для нас — утримати за будь-яку ціну. Ми утримуємо Бахмут, тому що в цьому є воєнний сенс", — додав Кравцов.

Бахмут — останні новини

1 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що росіяни залучили найдосвідченіших бойовиків із ПВК "Вагнер" для наступу на Бахмут. За словами представника ЗСУ, російські сили зазнають колосальних втрат, що послаблює їхні зусилля в інших районах зіткнень, крім Бахмута.

Також Череватий повідомив, що командування оцінює ризики для Сил оборони України в Бахмуті. Наразі рішення виводити війська не було. Минулої доби російські окупанти здійснили 85 обстрілів Бахмута всіма видами артилерійського озброєння. Ще 25 зіткнень проходили безпосередньо біля міста.

Того ж дня, 1 березня, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що в Бахмуті досі перебувають близько 5000 мирних жителів, із них кілька десятків дітей. Топчиновниця переконана, що неповнолітніх необхідно насильно евакуювати з Бахмута, навіть якщо їхні батьки чи опікуни хочуть залишитися в місті й не дають дозволу на вивезення дітей

Також 1 березня повідомлялося, що на Бахмутському напрямку снайпери Сил спецоперацій виявили російську диверсійно-розвідувальну групу. Окупанти намагалися непомітно підкрастися до позицій українських захисників. У результаті бойової роботи снайпера ліквідували 7 і поранили 3 окупантів.

Також нагадаємо, що радник президента України Олександр Роднянський розповів, що Збройні сили України можуть зробити стратегічний відступ із Бахмута Донецької області, якщо в цьому буде потреба.