Бездорожье и оттепель дают преимущество ВСУ под Бахмутом, — британская разведка (фото)

По данным ведомства, погода на стороне украинских защитников. Из-за потепления продвижение тяжелой техники оккупантов по пересеченной местности сильно усложняется.

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Потепление в Украине привело к образованию бездорожья, что сильно замедляет продвижение оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. Об этом говорится в отчете Военной разведки Минобороны Великобритании от 2 марта.

"В то время как украинские войска продолжают оборону Бахмута (Донецкая область), повышение температуры приводит к образованию грязи, известной в украинском языке как "бездоріжжя", что ограничивает передвижение по пересеченной местности", — сказано в отчете.

Фото: Фокус

По мнению британских военных, плохая ситуация на дорогах дает некоторое преимущество Силам обороны Украины на Донбассе.

Ночные заморозки сохранятся до следующей недели, однако к концу марта ожидается, что почва в районе Бахмута будет в самом худшем состоянии. В разведке Соединенного Королевства полагают, что это еще больше осложнит наземные операции и замедлит продвижение тяжелой бронетехники оккупантов.

Бахмут: последние новости на 2 марта

Напомним, 1 марта офицер ВСУ Александр Кравцов рассказал, что оборона Бахмута имеет военный смысл. По его словам, ВСУ удерживают город, чтобы вымотать противника и дождаться нового вооружения.

Также 1 марта спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что россияне привлекли наиболее опытных боевиков из ЧВК "Вагнер" для наступления на Бахмут.

Кроме того, по словам Чреватого, командование оценивает риски для Сил обороны Украины в Бахмуте. На данный момент решения выводить войска не было.

1 марта на Бахмутском направлении снайперы Сил спецопераций ликвидировали 7 и ранили 3 оккупантов.

В тот же день, 1 марта советник президента Украины Александр Роднянский рассказал, что Вооруженные силы Украины могут совершить стратегическое отступление из Бахмута Донецкой области, если в этом будет необходимость. Ранее эту мысль также озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что Бахмут будут оборонять, но "не любой ценой".

Также напомним, 2 марта Фокус публиковал мнение военного эксперта Юрия Бутусова, который рассказал, что обстановка в районе Бахмута очень трудна, враг глубоко охватил город.