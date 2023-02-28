5 танків та 3 БМП: боєць 79-ї бригади за бій знищив 8 одиниць бронетехніки ЗС РФ (відео)

Російські окупанти намагалися масово штурмувати Мар'їнку. Українському десантнику допоміг знищувати техніку ворога американський ПТРК Javelin.

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Військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади під час оборони Мар'їнки знищив 8 одиниць бронетехніки. Про це повідомляє пресслужба командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Фейсбуці.

У районі Мар'їнки боєць миколаївської бригади знищив 8 одиниць російської бронетехніки. Зазначається, що російські війська розпочали масовий штурм українських позицій. Для цього задіяно понад 10 одиниць бронетехніки. За задумом окупантів, бронекулак мав прорвати оборону українських десантників, щоб зайти захисникам Мар'їнки з флангу.

У командуванні зазначають, що маневруючи і постійно змінюючи вогневі позиції, військовослужбовець протитанкового резерву зміг знищити 8 одиниць бронетехніки — 5 танків і 3 БМП. Удари по російській техніці наносилися з американського протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Остаточно артилерія 79-ї бригади завдала вогневого ураження по іншій бронетехніці. У підсумку було знищено ще 4 БМП. Ворожу піхоту ліквідували українські бійці зі стрілецької зброї. Десантники ЗСУ змусили відступати.

Нагадаємо, 23 лютого в ЗСУ заявили, що ЗС РФ втратили понад 120 солдатів і 14 танків за день штурму під Вугледаром та Мар'їнкою.

9 лютого повідомлялося, що 79-а бригада ЗСУ змусила втекти ЗС РФ, кидаючи зброю та поранених.