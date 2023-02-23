Сотні солдат і 14 танків за день: у ЗСУ розповіли про втрати ЗС РФ під Вугледаром та Мар'їнкою

Українські військові в лютому відбили понад 500 спроб штурму окупантів біля двох міст Донецької області. Підтверджені втрати ворога за день — понад 120 убитих.

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Збройні сили України 22 лютого знищили 14 танків, 17 бойових машин піхоти та 3 багатоцільові броньовані транспортери ЗС РФ у районі Вугледара та Мар'їнки Донецької області. Про це сказав на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, окупанти намагаються захопити Мар'їнку та Вугледар ціною сотень убитих солдат і десятками втрат у військовій техніці. Лише в лютому ЗСУ відбили понад 350 штурмів військових РФ у районі Мар'їнки та понад 180 — біля Вугледару.

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За словами Громова, 22 лютого українські військові знищили 2 міномети, безпілотник "Орлан" та 18 квадрокоптерів ЗС РФ. Підтверджені втрати ворога під час спроб наступу на цих ділянках — понад 120 убитих і 137 поранених, додав він.

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Нагадаємо, що розвідка Міноборони Великої Британії у звіті від 23 лютого попереджала про підготовку росіян до чергового наступу на Вугледар. Достатньою ударною силою для прориву на Вугледарському напрямку в ЗС РФ наразі немає.

Організація WarSpotting 16 лютого повідомила, що за 2 тижні війська РФ втратили під Вугледаром понад 70 одиниць військової техніки. Більшість озброєнь вони кинули на полі бою.

За даними Генштабу ЗСУ на 23 лютого, окупанти відмовляються наступати під Вугледаром через великі втрати в живій силі. Особливо зменшився склад "козачого загону" під командуванням 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.