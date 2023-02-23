Росія знову готується до наступу на Вугледарському напрямку, - британська розвідка

Незважаючи на плани Кремля, як стверджують у відомстві, командування Східного військового округу Росії не має ударної сили для прориву оборони ЗСУ на цій ділянці фронту.

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Збройні сили Російської Федерації, ймовірно, готуються до наступу на Вугледар Донецької області, незважаючи на провал наступальної операції на початку лютого. Про це у четвер, 23 лютого, повідомляє Військова розвідка Міноборони Великої Британії.

Згідно з даними британських військових, генерал-полковник Рустам Мурадов, який командує військами Східного військового округу, швидше за все, перебуває під сильним тиском після провалу дорогих операцій наступу на Донбасі.

При цьому, за даними розвідки, Мурадов не має достатньої ударної сили для прориву на Вугледарському напрямку.

Британські військові також зазначили, що протягом останніх 48 годин на Бахмутському напрямку тривали важкі бої. Там українські війська зберігають відкритими шляхи постачання з боку заходу, незважаючи на спроби ЗС РФ оточити їх.

Нагадаємо, 23 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що так званий "козачий загін", який підпорядковується 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, відмовляється йти у наступ через провал наступальної операції.

Також нагадаємо, 17 лютого президент Росії Володимир Путін підвищив у званні командувача військ Східного військового округу (ВВО) Рустама Мурадова, який керує наступом російських військ під Вугледаром. Воєначальник став генерал-полковником.

16 лютого, організація WarSpotting підрахувала, що за два тижні росіяни втратили під Вугледаром 71 одиницю військової техніки. Причому більшість техніки окупанти просто кинули на полі бою.