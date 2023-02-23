Россия вновь готовится к наступлению на Угледарском направлении, — британская разведка

Несмотря на планы Кремля, как утверждают в ведомстве, командование Восточного военного округа России не располагает ударной силой для прорыва обороны ВСУ на этом участке фронта.

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Вооруженные силы Российской Федерации, вероятно, готовятся к очередному наступлению на Угледар Донецкой области, несмотря на провал наступательной операции в начале февраля. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает Военная разведка Минобороны Великобритании.

Согласно данным британских военных, генерал-полковник Рустам Мурадов, который командует войсками Восточного военного округа, скорее всего находится под сильным давлением после провала дорогостоящих операций наступления на Донбассе.

При этом, по данным разведки, Мурадов не располагает достаточной ударной силой для прорыва на Угледарском направлении.

Британские военные также отметили, что в течение последних 48 часов на Бахмутском направлении продолжались тяжелые бои. Там украинские войска сохраняются открытыми пути снабжения со стороны запада, несмотря на попытки ВС РФ окружить их.

Напомним, 23 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что так называемый "казачий отряд", который подчиняется 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, отказывается идти в наступление из-за провала наступательной операции.

Также напомним, 17 февраля президент России Владимир Путин повысил в звании командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) Рустама Мурадова, который руководит наступлением российских войск под Угледаром. Военачальник стал генерал-полковником.

16 февраля, организация WarSpotting подсчитала, что за две недели россияне потеряли под Угледаром 71 единицу военной техники. Причем большую часть техники оккупанты просто бросили на поле боя.