За провал под Угледаром: Путин повысил в звании генерала Рустама Мурадова (фото)

Генерал Мурадов "прославился" тем, что под его командованием российские войска понесли огромные потери в районе населенных пунктов Павловка и Угледар. Военный талант генерала оценили даже российские пропагандисты, выступив с резкой критикой в его адрес.

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Президент России Владимир Путин повысил в звании командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) Рустама Мурадова, который руководит наступлением российских войск под Угледаром. Теперь военачальник, которого в самой РФ критикуют за бездарность в командовании, стал генерал-полковником. Соответствующий указ опубликован 17 февраля на Официальном портале правовой информации.

Кроме Мурадова Путин также повысил до генерал-полковника командующего Западным военным округом Евгения Никифорова.

"Командующему Восточным военным округом Рустаму Мурадову также присвоено звание генерал-полковника", — говорится в сообщении.

"Достижения" Мурадова в Украине

Под командованием Мурадова находятся 155-я и 40-я бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. В частности российские морские пехотинцы понесли огромные потери после того, как Мурадов распорядился бросить их в наступление под Угледаром. В результате украинские бойцы 72 механизированной бригады, 55 артиллерийской и 35 бригады морской пехоты ВСУ успешно нанесли огневое поражение противнику, который в результате неудачной атаки потерял 2 роты солдат и около 30 единиц техники.

Также Мурадов "прославился" тем, что в октябре 2022 года отправил в наступление российских морпехов 155-й бригады на село Павловка Донецкой области. В результате чего оккупанты понесли такие потери, что об этом заговорили даже российские пропагандисты. В частности пропагандист Александр Сладков сообщил, что войска РФ под Павловкой несут большие и "бесполезные" потери в личном составе и технике.

Позже было установлено, что за четыре дня бригада на этом направлении потеряла около 300 человек и половину техники. В результате уцелевшие оккупанты обратились к губернатору Приморского край Олегу Кожемяке с просьбой донести в Минобороны РФ о ситуации под Павловкой. Затем в сети появилось и само обращение морпехов, где они в открытую назвали Мурадова бездарем, который отправляет бойцов "на мясо".

К критике российского военачальника присоединился и бывший лидер боевиков "ДНР" Игорь Стрелков. В комментарии о ходе наступления ВС РФ в районе Угледара он назвал российских генералов, и в частности Мурадова — кретинами.

Напомним, по данным волонтерская организации WarSpotting от 16 февраля За последние две недели российские войска под Угледаром Донецкой области потеряли 71 единицу боевой техники. Большинство танков и БМП оккупанты просто бросили на поле боя.