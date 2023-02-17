За провал під Вугледаром: Путін підвищив у званні генерала Рустама Мурадова (фото)

Генерал Мурадов "прославився" тим, що під його командуванням російські війська зазнали величезних втрат у районі населених пунктів Павлівка та Вугледар. Військовий талант генерала оцінили навіть російські пропагандисти, виступивши із різкою критикою на його адресу.

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Президент Росії Володимир Путін підвищив у званні командувача військ Східного військового округу (СВО) Рустама Мурадова, який керує настанням російських військ під Вугледаром. Тепер воєначальник, якого в самій РФ критикують за бездарність у командуванні, став генерал-полковником. Відповідний указ опубліковано 17 лютого на Офіційному порталі правової інформації.

Крім Мурадова Путін також підвищив до генерал-полковника командувача Західного військового округу Євгена Нікіфорова.

"Командувачу Східного військового округу Рустаму Мурадову також присвоєно звання генерал-полковника", — йдеться у повідомленні.

"Досягнення" Мурадова в Україні

Під командуванням Мурадова знаходяться 155 і 40 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Зокрема, російські морські піхотинці зазнали величезних втрат після того, як Мурадов розпорядився кинути їх у наступ під Вугледаром. У результаті українські бійці 72 механізованої бригади, 55 артилерійської та 35 бригади морської піхоти ЗСУ успішно завдали вогневої поразки противнику, який внаслідок невдалої атаки втратив 2 роти солдатів та близько 30 одиниць техніки.

Також Мурадов "уславився" тим, що у жовтні 2022 року відправив у наступ російських морпіхів 155-ї бригади на село Павлівка Донецької області. Внаслідок чого окупанти зазнали таких втрат, що про це заговорили навіть російські пропагандисти. Зокрема пропагандист Олександр Сладков повідомив, що війська РФ під Павлівкою зазнають великих і "некорисних" втрат в особовому складі та техніці.

Пізніше було встановлено, що за чотири дні бригада на цьому напрямі втратила близько 300 осіб та половину техніки. В результаті вцілілі окупанти звернулися до губернатора Приморського краю Олега Кожем'яка з проханням донести до Міноборони РФ ситуацію під Павлівкою. Потім у мережі з'явилося і саме звернення морпіхів, де вони відкрито назвали Мурадова бездарем, який відправляє бійців "на м'ясо".

До критики російського воєначальника приєднався і колишній лідер бойовиків ДНР Ігор Стрєлков. У коментарі про хід настання ЗС РФ у районі Вугледара він назвав російських генералів, і зокрема Мурадова – кретинами.

Нагадаємо, за даними волонтерської організації WarSpotting від 16 лютого. За останні два тижні російські війська під Вугледаром Донецької області втратили 71 одиницю бойової техніки. Більшість танків та БМП окупанти просто кинули на поле бою.