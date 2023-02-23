Большие потери: под Угледаром оккупанты отказываются идти в наступление, — Генштаб

По данным командования, так называемый "казачий отряд" РФ не хочет выполнять приказы из-за провала наступательной операции.

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Под Угледаром оккупанты отказываются идти в наступление. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в пресс-центре Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Так, по данным военных, провал наступательной операции и большие потери в живой силе заставляют врага задуматься о целесообразности дальнейшего наступления.

В частности стало известно о том, что личный состав добровольческого "казачьего отряда", который передали под командование 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях из-за больших потерь со стороны ВС РФ.

Ситуация под Угледаром

21 февраля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Вооруженные силы РФ перебросили часть подразделений из оккупированного Мариуполя в район Угледара. Российское командование отдало приказ продолжить наступление на этом направлении, и оккупировать Угледар в кратчайшие сроки.

Ранее, 16 февраля, волонтерская организация по сбору данных WarSpotting подсчитала, что за две недели оккупанты потеряли под Угледаром 71 единицу военной техники. При этом большую часть техники россияне просто бросили на поле боя.

15 февраля представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что российские войска атакуют Угледар и Бахмут, чтобы отстрочить контрнаступление ВСУ. Однако у врага есть резерв живой силы, который россияне продолжат использовать.