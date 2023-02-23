Великі втрати: під Вугледаром окупанти відмовляються іти у наступ, — Генштаб

За даними командування, так званий "козачий загін" РФ не хоче виконувати накази через провал наступальної операції.

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Під Вугледаром окупанти відмовляються йти у наступ. Про це у четвер, 23 лютого, повідомили у пресцентрі Генерального штабу Збройних сил України.

Так, за даними військових, провал наступальної операції та великі втрати у живій силі змушують ворога задуматися про доцільність подальшого наступу.

Зокрема стало відомо про те, що особовий склад добровольчого "козачого загону", який передали під командування 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях через великі втрати з боку ЗС РФ.

Ситуація під Вугледаром

21 лютого радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Збройні сили РФ перекинули частину підрозділів з окупованого Маріуполя в район Вугледара. Російське командування наказало продовжити наступ на цьому напрямі, й окупувати Вугледар у найкоротші терміни.

Раніше, 16 лютого, волонтерська організація зі збору даних WarSpotting підрахувала, що за два тижні окупанти втратили під Вугледаром 71 одиницю військової техніки. При цьому велику частину техніки росіяни просто кинули на поле бою.

15 лютого представник ГУР Андрій Юсов заявив, що російські війська атакують Вугледар і Бахмут, щоб відтермінувати контрнаступ ЗСУ. Однак у ворога є резерв живої сили, який росіяни продовжать використовувати.