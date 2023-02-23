Сотни солдат и 14 танков за день: в ВСУ рассказали о потерях ВС РФ под Угледаром и Марьинкой

Украинские военные в феврале отбили более 500 попыток штурма оккупантов возле двух городов Донецкой области. Подтвержденные потери врага за день — более 120 убитыми.

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Вооруженные силы Украины 22 февраля уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и 3 многоцелевых бронированных транспортеров ВС РФ в районе Угледара и Марьинки Донецкой области. Об этом сказал на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, оккупанты пытаются захватить Марьинку и Угледар ценой сотен убитых солдат и десятками потерь в военной технике. Только в феврале ВСУ отбили более 350 штурмов военных РФ в районе Марьинки и более 180 — возле Угледара.

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По словам Громова, 22 февраля украинские военные уничтожили 2 миномета, беспилотник "Орлан" и 18 квадрокоптеров ВС РФ. Подтвержденные потери врага во время попыток наступления на данных участках — более 120 убитыми и 137 ранеными, добавил он.

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Напомним, что разведка Минобороны Великобритании в отчете от 23 февраля предупреждала о подготовке россиян к очередному наступлению на Угледар. Достаточной ударной силой для прорыва на Угледарском направлении у ВС РФ пока нет.

Организация WarSpotting 16 февраля сообщила, что за 2 недели войска РФ потеряли под Угледаром более 70 единиц военной техники. Большую часть вооружений они бросили на поле боя.

По данным Генштаба ВСУ на 23 февраля, оккупанты отказываются наступать под Угледаром из-за больших потерь в живой силе. Особенно уменьшился состав "казачьего отряда" под командованием 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.