Окупанти накивали п'ятками, кинувши зброю, після зустрічі з десантниками ЗСУ під Мар'їнкою

Українські захисники виманили російських окупантів на пристріляну ділянку і влаштували їм "вогневий мішок". Втікаючи ті погубили зброю та поранених товаришів.

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Російським окупантам добряче дісталося від ЗСУ в районі Мар'їнки на Донеччині. Українські десантники влаштували їм пастку, а потім знищили. Про це повідомляє пресслужба 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Так, десантники 79-ї ОДШБр змусили російських окупантів тікати, кинувши зброю і поранених. Противник силами до взводу піхоти спробував непомітно підійти до позицій українських захисників збоку лісопосадки, щоб захопити їх штурмом. Втім, ворожу групу вчасно помітили оператори дронів.

"Командиром десантного підрозділу було ухвалено рішення трохи підпустити штурмовий підрозділ окупантів, аби той вийшов на добре пристріляну ділянку. По суті, противнику було завчасно підготовлено "вогневий мішок". Коли ворожа піхота зайшла у визначене місце, десантники відкрили по ній прицільний вогонь зі станкових гранатометів та кулеметів", — йдеться в повідомленні.

Після ударів від українських захисників вцілілі окупанти змушені були накивати п'ятками. Втікаючи ті погубили зброю та поранених товаришів.

Раніше Фокус повідомляв з посиланням на слова голови Луганської ОВА, що російські окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників на Луганщині в районі Кремінної. Для цього вони збільшили інтенсивність обстрілів українських позицій.

Також Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині ворог атакує підрозділи Сил оборони невеличкими групами, перевдячгнувшись в український піксель.