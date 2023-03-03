ВС РФ изменили стратегию в Бахмуте и пытаются заставить ВСУ выйти из города, — ISW

Российские войска, как считают аналитики, хотят заставить Силы обороны Украины тактически отступить из Бахмута через трассу Т0504, из-за чего активизировали наступательные операции на северных окраинах и пригородах.

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Российские оккупационные войска продолжают наступательные операции в районе города Бахмут Донецкой области. В то же время они временно свернули усилия по окружению города-крепости с юго-запада, а также с северо-востока. Об этом говорится в ежедневном аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) за 2 марта.

В Генштабе ВСУ 2 марта сообщили, что Силы обороны отразили наступление россиян вблизи нескольких населенных пунктов к северо-западу от города Бахмут.

"Отраженный российский штурм у Хромового (3 км к западу от Бахмута) свидетельствует о том, что ВС РФ, вероятно, продвинулись к юго-западу от города и закрепили успехи к югу от Дубово-Василовки", — сообщают аналитики Института.

Российские милблогеры заявили, что боевики "Вагнера" вели обстрелы в направлении Белой Горы и Времен Яра (12 км к западу от Бахмута) и пытаются перекрыть участок трассы Т0504.

"Похоже, что российские войска временно сократили усилия по окружению Бахмута как с юго-запада, так и с северо-востока, и, возможно, сосредотачиваются на давлении на украинские силы, чтобы они вышли из города, сосредоточившись на северо-восточном наступлении. Российские войска последними. неделями активизировали наступательные операции на северных окрестностях и пригороде Бахмута и преуспели в этих районах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВС РФ не продвинулись ближе к трассе Т0504 между Бахмутом и Временами Яром.

По предположению аналитиков Института ВС РФ понадобится захватить Ивановскую и Хромовую, чтобы отрезать украинские наземные линии связи (GLOC) в Бахмуте и полностью оцепить украинскую группировку в городе.

"Возможно, российские войска пытаются оказывать давление на украинские войска в Бахмуте, чтобы они тактически отступили через трассу Т0504, поэтому уменьшили свои усилия из окружения населенного пункта, захватив также Ивановское. Двойной охват Бахмута, вероятно, потребует дополнительных обязательств по живой оборудование, и российские войска могут намерены избежать дальнейших затрат на потенциальное окружение. Однако российские войска продолжают наступление вдоль линии T0504 и могут восстановить более согласованные усилия в этом направлении", — сообщают аналитики ISW.

Ранее ISW оценивало, что оборона Бахмута для ВСУ является стратегически обоснованной операцией, направленной на то, чтобы вынудить ВС РФ увеличить живую силу и технику для проведения дорогостоящих штурмов для захвата города. По мнению экспертов Института, украинские войска уже добились этой стратегической цели.

Украинские официальные лица продолжают подчеркивать, что украинские силы могут осуществить контролируемый уход из Бахмута, но не сообщают, что ВСУ намерены покинуть город. Официальный представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый 2 марта заявил, что Силы обороны проведут тактический уход из Бахмута, в случае необходимости.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 2 марта заявил, что соотношение потерь ВСУ к ВС РФ в Бахмуте составляет — 1 к 7, то есть оккупанты теряют в 7 раз больше солдат.

Потепление в Украине привело к образованию бездорожья, которое замедляет продвижение оккупантов в районе Бахмута Донецкой области, сообщила 2 марта разведка Великобритании.