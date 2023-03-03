ЗС РФ змінили стратегію у Бахмуті і намагаються змусити ЗСУ вийти з міста, — ISW

Російські війська, як вважають аналітики, хочуть змусити Сили оборони України тактично відступити з Бахмута через трасу Т0504, через що активізували наступальні операції на північних околицях і передмісті.

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Російські окупаційні війська продовжують наступальні операції в районі міста Бахмут на Донеччині. Водночас вони тимчасово згорнули зусилля щодо оточення міста-фортеці з південного заходу, а також із північного сходу. Про це йдеться у щоденному аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 2 березня.

У Генштабі ЗСУ 2 березня повідомили, що Сили оборони відбили наступ росіян поблизу кількох населених пунктів на північному заході від міста Бахмут.

"Відбитий російський штурм біля Хромового (3 км на захід від Бахмута) свідчить про те, що ЗС РФ, ймовірно, просунулися на північний захід від міста й закріпили успіхи на південь від Дубово-Василівки", — повідомляють аналітики Інституту.

Російські мілблогери заявили, що бойовики "Вагнера" вели обстріли в напрямку Білої Гори та Часів Яру (12 км на захід від Бахмута) і намагаються перекрити ділянку траси Т0504.

"Схоже, що російські війська тимчасово скоротили зусилля з оточення Бахмута як з південного заходу, так і з північного сходу, і натомість можливо, зосереджуються на тиску на українські сили, щоб вони вийшли з міста, зосередившись на північно-східному наступі. Російські війська останніми тижнями активізували наступальні операції на північних околицях і передмісті Бахмута та здобули успіхи в цих районах", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ЗС РФ не просунулися ближче до траси Т0504 між Бахмутом і Часів Яром.

За припущенням аналітиків Інституту ЗС РФ знадобиться захопити Іванівське та Хромове, щоб відрізати українські наземні лінії зв’язку (GLOC) у Бахмуті і повністю оточити українське угруповання в місті.

"Можливо, російські війська намагаються чинити тиск на українські війська в Бахмуті, щоб вони тактично відступили через трасу Т0504, тому зменшили свої зусилля з оточення населеного пункту, захопивши також Іванівське. Подвійне охоплення Бахмута, ймовірно, вимагатиме додаткових зобов’язань щодо живої сили та обладнання, і російські війська можуть мати намір уникнути подальших витрат на потенційне оточення. Однак російські війська продовжують наступ уздовж лінії T0504 і можуть відновити більш узгоджені зусилля в цьому напрямку", — повідомляють аналітики ISW.

Раніше ISW оцінювало, що оборона Бахмута для ЗСУ є стратегічно обґрунтованою операцією, спрямованою на те, щоб змусити ЗС РФ збільшити живу силу та техніку для проведення дорогих штурмів для захоплення міста. На думку експертів Інституту, українські війська вже досягли цієї стратегічної мети.

Українські офіційні особи продовжують наголошувати, що українські сили мають можливість здійснити контрольований відхід із Бахмута, але не повідомляють, що ЗСУ мають намір залишити місто. Офіційний представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий 2 березня заявив, що Сили оборони проведуть тактичний відхід із Бахмута, якщо в цьому виникне потреба.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов 2 березня заявив, що співвідношення втрат ЗСУ до ЗС РФ у Бахмуті складає — 1 до 7, тобто окупанти втрачають у 7 разів більше солдатів.

Потепління в Україні призвело до утворення бездоріжжя, що сповільнює просування окупантів у районі Бахмута на Донеччині, повідомила 2 березня розвідка Великої Британії.