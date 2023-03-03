Не лише з Бахмута: у Києві пропонують примусово евакуювати дітей із зон бойових дій

Рішення про примусову евакуацію прийматимуть військові адміністрації. Якщо батьки не можуть подбати про безпеку дітей, це зробить держава, заявила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук.

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Українська влада пропонує примусово евакуювати дітей із їхніми батьками із зон бойових дій. Про це повідомили 3 березня у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Чиновники хочуть дозволити обласним військовим адміністраціям за погодженням з органами військового командування та координаційним штабом проводити обов'язкову евакуацію дітей із їхніми батьками чи особами, які їх замінюють у примусовому порядку.

У разі ухвалення постанови рішення прийматимуться за окремими населеними пунктами, де ведуться активні бойові дії. Батьки не зможуть відмовитись від евакуації своїх дітей, зазначається у повідомленні.

[ + – ] За даними поліції, у Бахмуті залишається менше 40 українських дітей

"Якщо батьки не можуть подбати про безпеку дітей, це зробить держава", – прокоментувала рішення голова міністерства Ірина Верещук.

Міністерка 2 березня заявила про необхідність неповнолітніх насильно евакуювати лише з Бахмута Донецької області, де тривають запеклі бої з російськими окупантами. За її словами, діти можуть перебувати у місті в смертельній небезпеці.

У Бахмуті, за даними поліції, залишається менше 40 українських дітей. Правоохоронці перевіряють підвальні та напівпідвальні приміщення, де діти можуть ховатися від обстрілів. Евакуаційні групи забезпечуються бронетранспортом.

Ситуація в Бахмуті

Російські окупанти продовжують наступ у районі Бахмута, зусилля оточенню міста з південного заходу та північного сходу припинилися. ЗСУ відбили штурм у Хромового за 3 км на захід від Бахмута.

У Пентагоні говорили про дуже інтенсивні бої в Бахмуті. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 3 березня, українські військові відбили атаки ворога біля Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та у самому Бахмуті.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 3 березня опублікував відеозвернення до президента України Володимира Зеленського і сказав про "фактичне оточення" Бахмута.

Також із Бахмута терміново виводять групу аеророзвідки "Птахи Мадяра". Її командир Роберт Бровді говорив про отримання бойового розпорядження негайно вирушити до нового місця бойових дій.

Секретар РНБО Олексій Данілов 2 березня наводив дані щодо втрат ЗС РФ у Бахмуті. За його оцінками, співвідношення становить 1 до 7 — росіяни втрачають у 7 разів більше живої сили.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 1 березня заявив про відсутність рішення виводити війська з Бахмута.