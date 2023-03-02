Скільки дітей залишається у охопленому боями Бахмуті і куди їх планують евакуювати, — Нацполіція

У зоні бойових дій постійно працюють евакуаційні групи, які й вивозять місцевих мешканців у безпечні місця. Усі вони забезпечені бронетранспортом.

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У місті Бахмут, де щодня продовжуються активні бойові дії, залишається менше 40 українських дітей, проте поліція продовжить їхню евакуацію. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

"У Донецькій області триває планова евакуація жителів із районів бойових дій. Поліцейські відпрацьовують Бахмутську громаду, де ситуація найгостріша", — йдеться у повідомленні.

Загалом у охопленому боями місті на Донеччині залишаються близько 40 маленьких дітей, яких найближчим часом намагатимуться вивозити у безпечніше місце. Також активна евакуація силами правоохоронців йде в районі Сіверська, Часів Яру та Званівки.

"Працюють 8 евакуаційних груп, які забезпечені бронетранспортом. Ми перевіряємо всі адреси, де можуть перебувати діти, а також підвальні та напівпідвальні приміщення, де люди можуть ховатися від обстрілів", — пояснив начальник поліції Донецької області Руслан Осипенко.

Для того, щоб почати евакуацію сім'ї, силовики мають спочатку їх розшукати, адже люди в Бахмуті та інших населених пунктах, порушених активними бойовими діями, залишають свої зруйновані будинки і ховаються в найближчих укриттях. За останні два тижні поліція вивезла не менше 70 дітей у безпечніше місце.

Нагадаємо, 2 березня у британській розвідці зазначали, що бездоріжжя та відлига дають перевагу ЗСУ під Бахмутом. За даними відомства, погода на боці українських захисників. Через потепління просування важкої техніки окупантів пересіченою місцевістю сильно ускладнюється.

1 березня офіцер ЗСУ Олександр Кравцов розповів, що оборона Бахмута має воєнний сенс. За його словами, ЗСУ утримують місто, щоб вимотати супротивника та дочекатися нового озброєння.