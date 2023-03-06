Удари по цивільних об'єктах: ЗС РФ руйнують Авдіївку ракетами Х-59, — МВА (відео)

За словами голови міської адміністрації Віталія Барабаша, сила удару ракети така, що якщо вона потрапляє у п'ятиповерхову будівлю, від неї залишається лише фундамент.

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Збройні сили РФ завдають ударів по цивільних об'єктах Авдіївки, застосовуючи авіаційні ракети класу "повітря-земля" Х-59. Як розповів 6 березня начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі "Еспресо", за минулу добу у місто прилетіло шість таких ракет.

Барабаш повідомив, що цієї ночі масованих ударів не було, але російські загарбники обстрілювали лінію оборони ЗСУ навколо міста, а також атакували центральну частину Авдіївки. При цьому він підкреслив, що переважно російські війська завдають ударів по адміністративним будинкам та навчальним закладам.

За його словами, наслідки прильоту Х-59 дуже руйнівні — якщо ракета потрапляє у п'ятиповерхівку, від неї залишається один фундамент.

"Ворог вщент руйнує місто ракетами. За минулу добу шість ракет Х-59 прилетіло до міста. Прилітає ракета — і п'ятиповерхова будівля руйнується до фундаменту. Переважно противник б'є в адмінбудинки, школи, дитсадки. Йому здається, що в цих об'єктах розташовані наші військові", — розповів глава МВА.

Евакуація мешканців

Барабаш додав, що за минулу добу інформації про загиблих та постраждалих не було. Тим часом в Авдіївці тривають заходи щодо евакуації місцевих мешканців та насамперед дітей. Протягом 5 березня з міста вивезли 11 людей, із них шість дітей, але 38 дітей все ще залишаються у місті. При цьому чиновник сподівається, що найближчим часом на законодавчому рівні вирішиться питання щодо примусової евакуації громадян із прифронтових територій.

"Ірина Верещук зазначила, що на законодавчому рівні у нас з'явиться механізм примусової евакуації сімей із дітьми, які перебувають у фронтових містах", — сказав Барабаш.

Нагадаємо, 26 січня ЗС РФ завдали масованого удару по території України, застосувавши, зокрема, авіаційну ракету Х-59. За словами спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, троє з них впали, не досягнувши цілей.