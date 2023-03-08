Армия РФ нанесла авиаудар по жилому дому в Авдеевке: уничтожен целый подъезд (фото)

В городской военной администрации уже не раз говорили, что войска РФ пытаются окружить и разрушить город, обстреливая предприятия и жилые дома.

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Вечером 7 марта российские войска нанесли авиационный удар по жилому дому в Авдеевке. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Авдеевке, ракеты попали на территорию трех улиц, а также на Авдеевский коксохимический завод. Однако как отмечает Кириленко, впервые с начала полномасштабного вторжения от ударов не пострадал ни один гражданский.

[ + – ] Последсвтия удара по Авдеевке

Народный депутат Муса Магомедов (внефракционный) заявил, что 7 удара был нанесен удар по Авдеевке. Целью стала многоэтажка, от удара дом "сложился как карточный домик". Он также подтвердил, что обошлось без пострадавших. Также политик отметил, что войска РФ уже 9 лет пытаются захватить Авдеевку и от бессилия они бьют по жилым домам и предприятиям.

Напомним, 6 марта в ГВА заявили, что российские войска наносят удары по Авдеевке крылатыми ракетами Х-59. Силы удара достаточно, чтобы от пятиэтажки остался только фундамент.

27 февраля глава военной администрации Виталий Барабаш заявил, что войска РФ пытаются окружить Авдеевку.