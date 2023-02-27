"Не успеваем считать количество обстрелов": ВС РФ пытаются окружить Авдеевку, — глава ГВА

По словам Виталия Барабаша, российские войска в этом районе не ведут наступление в лобовую, а пытаются взять город в кольцо с севера и юга.

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Российские войска пытаются окружить Авдеевку Донецкой области. Оккупанты проводят наступление с севера и юга в направлении города. Об этом рассказал начальник городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии для телеканала "Эспрессо".

По его словам, ситуация на этом направлении настолько тяжелая, что украинские военные даже не успевают считать количество обстрелов россиян. ВС РФ наносят удары из танков, минометом и артиллерии.

"Враг всю ночь бил по городу, по позициям ВСУ вокруг города. Происходят танковые, минометные и артиллерийские обстрелы. По несколько раз в день происходят вражеские авианалеты и ракетные удары", — заявил он.

Барабаш также сообщил, что за прошедшие сутки российские войска десятки раз штурмовали позиции ВСУ. Чтобы не идти в лобовую в промзону Авдеевки оккупанты пытаются окружить населенный пункт.

"В промзону противник не идет в лобовую, пробить промзону они не могут. С юга и севера от города враг пытается развивать тактику по окружению города", — отметил чиновник.

Напомним, 26 февраля министр обороны Алексей Резников рассказал, что ВС РФ начали большое наступление на Донбассе. По его словам, атаки россиян можно назвать "ползучими". В то же время в ходе наступательных операций российская армия теряет огромное количество живой силы.

Тем временем представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ будут готовы идти в наступление уже весной. По его словам, одной из стратегических целей украинских сил будет разделение российских войск между Крымом и материковой частью России.