В ГУР назвали стратегическую цель весеннего наступления Украины

Силы обороны, по словам замначальника разведки Вадима Скибицкого, попытаются "вбить клин" в линию российского фронта на юге — между Крымом и материковой частью России.

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Замначальника Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий считает, что ВСУ будут готовы весной к контрнаступлению. Одной из стратегических целей украинской армии будет разделение российский войск между Крымом и материковой частью России. Об этом пишет издание DW со ссылкой на заявление Скибицкого во время интервью для изданий немецкой медиагруппы Funke.

По словам Скибицкого, ВСУ будут готовы к контрнаступлению весной этого года, но начало этого наступления зависит от некоторых факторов, среди которых и поставки оружия западными союзниками.

"Я думаю, что весной мы будем готовы начать контрнаступление", — заявил представитель ГУР.

По словам Скибицкого, одна из главных стратегических целей этого контрнаступления ВСУ будет состоять в том, чтобы осуществить попытку "вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России".

Также замначальника ГУР считает, что украинская армия будет наносить удары по складам оружия, которые находятся непосредственно на территории РФ. Например, это касается складов, расположенных в Белгородской области России. По словам Скибицкого, именно отсюда осуществляются атаки на Харьков и другие регионы Украины, что является большой угрозой.

Главной целью контрнаступления ВСУ Скибицкий назвал освобождение всех оккупированных Россией регионов Украины, в том числе и полуострова Крым. Замначальника ГУР заявил, что украинская армия остановит свое продвижение вперед только тогда, когда произойдет освобождение всех территорий Украины в границах 1991 года.

Напоминаем, что по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, бойцы ЧВК "Вагнер" воюют в Украине в разы лучше, чем остальные российские солдаты. Именно "вагнеровцы" являются единственными подразделениями, которым удается продвигаться вглубь территории Украины.

В то же время по словам аналитика Defence Express Сергея Згурца, после освобождения территорий Украины в границах 1991 года война перейдет в новый формат.

Также напоминаем, что согласно отчету аналитиков из ISW, ВСУ ликвидировали 120 россиян, когда те пытались провести разведку в Запорожской области. Украинские военные разбили россиян из 503-го мотострелкового полка ВС РФ в районе Токмака.