ВСУ ликвидировали 120 россиян, когда те пытались провести разведку в Запорожье, — ISW

Украинские защитники разбили российских солдат из 503-го мотострелкового полка ВС РФ в районе Токмака на Запорожье.

Related video

ВС РФ при попытках наступления понесли большие потери возле Кременной в Луганской области, а также на юге Запорожской области. ВСУ удерживают позиции по всем направлениям. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в аналитическом отчете за 25 февраля.

По информации Института, ВС РФ пытаются бороться за эффективное ведение боевых действий на линии фронта в Запорожье.

"Главное управление военной разведки (ГУР) Украины обнародовало перехваченный разговор, в котором российский военнослужащий заявил, что 120 военнослужащих российского 503-го мотострелкового полка (19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа3) пытались км северо-западнее Токмака), но украинские силы ударили по всем 120 лицам", — говорится в сообщении.

По сообщению ВСУ, оккупанты продолжают размещать позиции в гражданских районах на Левом берегу Херсонской области, что усложняет возможности Украины нанести удары по позициям РФ.

В ОК "Юг" 25 февраля заявили, что ВС РФ отбросило большинство своих сил на десятки километров от берега Днепра и усиливают позиции мобилизованными силами и продолжают обстрелы населённых пунктов Херсонщины, Николаевщины и Днепропетровщины.

В Донецкой области на Бахмутском направлении бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" залетели на БМП позиции "вагнеровцев " и дали им бой, рассказал активист и волонтер Сергей Стерненко в своем телеграм-канале.

Российским оккупантам изрядно достается от ВСУ на Кинбурнской косе в Николаевской области. Об этом рассказывают в ОК "Юг". После того как они отстреливаются, они мечтают ушиться, но не успевают, потому что за ними в ответ отрабатывают ВСУ.