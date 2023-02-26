ЗСУ ліквідували 120 росіян, коли ті намагалися провести розвідку на Запоріжжі, — ISW

Українські захисники розбили російських вояків із 503-го мотострілкового полку ЗС РФ в районі Токмака на Запоріжжі.

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ЗС РФ під час спроб наступу зазнали великих втрат біля Кремінної на Луганщині, а також на півдні Запорізької області. ЗСУ утримують позиції на всіх напрямках. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) в аналітичному звіті за 25 лютого.

За інформацією Інституту, ЗС РФ намагаються боротися за ефективне ведення бойових дій на лінії фронту на Запоріжжі.

"Головне управління військової розвідки (ГУР) України оприлюднило перехоплену розмову, в якій російський військовослужбовець заявив, що 120 військовослужбовців російського 503-го мотострілецького полку (19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) намагалися провести розвідку поблизу Щербаків (32 км на північний захід від Токмака), але українські сили вдарили по всіх 120 особах", — йдеться в повідомленні

За повідомленням ЗСУ, окупанти продовжують розміщувати позиції в цивільних районах на Лівому березі Херсонської області, що ускладнює можливості України завдати ударів по позиціях РФ.

В ОК "Південь" 25 лютого заявили, що ЗС РФ відкинули більшість своїх сил на десятки кілометрів від берега Дніпра і підсилюють позиції мобілізованими силами та продовжують обстріли населених пунктів Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини.

На Донеччині на Бахмутському напрямку бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" залетіли на БМП позиції "вагнерівців" і дали їм бій, розповів активіст і волонтер Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі.

Російським окупантам добряче дістається від ЗСУ на Кінбурнській косі на Миколаївщині. Про це розповідають в ОК "Південь". Після того, як вони відстрілюються, вони мріють вшитися, але не встигають, бо по них у відповідь відпрацьовують ЗСУ.