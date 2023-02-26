У ГУР назвали стратегічну мету весняного наступу України

Сили оборони, за словами заступника начальника розвідки Вадима Скібіцького, спробують "вбити клин" у лінію російського фронту на півдні — між Кримом та материковою частиною Росії.

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Заступник начальника Головного розвідувального управління Міністерства оборони України Вадим Скібіцький вважає, що ЗСУ будуть готові навесні до контрнаступу. Однією зі стратегічних цілей української армії буде поділ російських військ між Кримом і материковою частиною Росії. Про це пише видання DW із посиланням на заяву Скібіцького під час інтерв'ю для видань німецької медіагрупи Funke.

За словами Скібіцького, ЗСУ будуть готові до контрнаступу навесні цього року, але початок цього наступу залежить від деяких чинників, серед яких і постачання зброї західними союзниками.

"Я думаю, що навесні ми будемо готові розпочати контрнаступ", — заявив представник ГУР.

За словами Скібіцького, одна з головних стратегічних цілей цього контрнаступу ЗСУ полягатиме в тому, щоб здійснити спробу "вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і материковою частиною Росії".

Також заступник начальника ГУР вважає, що українська армія завдаватиме ударів по складах зброї, які знаходяться безпосередньо на території РФ. Наприклад, це стосується складів, розташованих у Бєлгородській області Росії. За словами Скібіцького, саме звідси здійснюються атаки на Харків та інші регіони України, що є великою загрозою.

Головною метою контрнаступу ЗСУ Скібіцький назвав звільнення всіх окупованих Росією регіонів України, зокрема й півострова Крим. Заступник начальника ГУР заявив, що українська армія зупинить своє просування уперед лише тоді, коли відбудеться звільнення всіх територій України в межах 1991 року.

Нагадуємо, що за словами начальника ГУР Кирила Буданова, бійці ПВК "Вагнер" воюють в Україні в рази краще за інших російських солдат. Саме "вагнерівці" є єдиними підрозділами, яким вдається просуватися углиб території України.

У той же час, за словами аналітика Defence Express Сергія Згурца, після звільнення територій України в межах 1991 року війна перейде в новий формат.

Також нагадуємо, що згідно зі звітом аналітиків із ISW, ЗСУ ліквідували 120 росіян, коли ті намагалися провести розвідку у Запорізькій області. Українські військові розбили росіян із 503-го мотострілецького полку ЗС РФ у районі Токмака.