"Новий формат": вихід України до кордонів 1991 року не завершить війну, — експерт

На думку аналітика Defence Express Сергія Згуреця, для усунення загрози Києву має відбутися дефрагментація Росії, інакше Кремль ніколи не заспокоїться щодо України та готуватиме нові атаки.

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Після виходу України до кордонів 1991 року війна перейде у новий формат. Про це у п'ятницю, 24 лютого, розповів аналітик видання Defence Express Сергій Згурець в інтерв'ю телеканалу "Еспресо".

"Зараз ми повинні зберегти єдність і стійкість у нашій спільній праці, яка пов'язана з "вибиванням" супротивника з нашої території. Але навіть якщо ми виженемо ворога до кордонів 1991 року, насправді війна ще не закінчиться. Вона перейде в інший формат, бо все одно ворог зализуватиме свої рани і готуватиметься до нового наступу", — розповів Згурець.

За словами експерта, дуже важливо, щоб після виходу України до кордонів 1991 року світова спільнота розуміла, що загроза Росії нікуди не подінеться. Згурець наголосив, що ймовірність нових російських атак зберігатиметься, поки не відбудеться значна трансформація Російської Федерації.

"На мою думку, єдиний нормальний шлях — це дефрагментація Росії на частини, жодна з яких не зможе загрожувати цивілізованому світу. Поки що складно сказати, чи це розуміють європейці", — підсумував Згурець.

Нагадаємо, 24 лютого повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц знову звернувся до президента Росії Володимира Путіна із закликом закінчити війну в Україні. За словами політика, Німеччина допомагатиме Україні, поки це буде необхідно.

Також нагадаємо, що згідно з соцопитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології з 14 по 22 лютого, значна частина українців виступають за нанесення ударів по території Росії.

Також 24 лютого у Білому домі відреагували на "мирний план Китаю". Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Пекін міг би зупинитися на першому пункті — повага до суверенітету інших країн.