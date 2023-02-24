"Новый формат": выход Украины к границам 1991 года не завершит войну, — эксперт

По мнению аналитика Defence Express Сергея Згурца, для устранения угроз Киеву должна произойти дефрагментация России, иначе Кремль никогда не успокоится в отношении Украины и будет готовить новые атаки.

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После выхода Украины к границам 1991 года война перейдет в новый формат. Об этом в пятницу, 24 февраля, рассказал аналитик издания Defence Express Сергей Згурец в интервью телеканалу "Эспрессо".

"Сейчас мы должны сохранить единство и стойкость в нашем общем труде, который связан с "выбиванием" противника с нашей территории. Но даже если мы выгоним врага до границ 1991 года, на самом деле, война еще не закончится. Она перейдет в другой формат, потому что все равно враг будет зализывать свои раны и готовиться к новому наступлению", — рассказал Згурец.

По словам эксперта, очень важно, чтобы после выхода Украины к границам 1991 года мировое сообщество понимало, что угроза со стороны России никуда не денется. Згурец подчеркнул, что вероятность новых российских атак будет сохраняться, пока не произойдет существенная трансформация Российской Федерации.

"По моему мнению, единственный нормальный путь — это дефрагментация России на части, ни одна из которых не сможет представлять угрозу цивилизованному миру. Пока что сложно сказать, понимают ли это европейцы", — подытожил Згурец.

Напомним, 24 февраля сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц вновь обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом закончить войну в Украине. По словам политика, Германия будет помогать Украине, пока это будет необходимо.

Также напомним, что согласно соцопросу, проведенному Киевским международным институтом социологии с 14 по 22 февраля, большинство украинцев выступают за нанесение ударов по территории России.

Также 24 февраля в Белом доме отреагировали на "мирный план Китая". Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Пекин мог бы остановиться на первом пункте — уважение суверенитета других стран.