Не только по военным объектам: 90% украинцев поддерживают удары по России, – соцопрос

Часть населения Украины желает возмездия и выступает за уничтожение энергоинфраструктуры РФ. Единство взглядов прослеживается и в юго-восточных регионах, где до большой войны 80% населения выступали за дружбу с россиянами.

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Подавляющее большинство украинцев выступили за нанесение ударов по территории России. Об этом сказано в результатах соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 14 по 22 февраля.

Социологи отметили различие во взглядах, какие именно объекты надо уничтожать: 38% считают нужным бомбить только военные объекты, 39% говорят о военных объектах и объектах энергетической инфраструктуры.

Опрос свидетельствует, что 13% респондентов считают нужным нанесение ударов по любым объектам, в том числе по населению, как это делают российские захватчики. Лишь 7% респондентов, как отмечается, не поддерживают нанесение ударов по России.

[ + – ] Лишь 7% респондентов не поддерживают нанесение ударов по России

Среди респондентов, готовых к уступкам, 79% одобрили нанесение ударов по территории России. В юго-восточных регионах, где до полномасштабного вторжения более половины опрошенных рассказывали о близких родственниках в России, а 80% хорошо относились к "простым россиянам", абсолютное большинство поддерживает удары по территории России.

Значительная часть считает, что не следует ограничиваться военными объектами.

"Дискуссия имеет место относительно того, стоит ли кроме военных объектов наносить удары по энергетическим объектам. Очевидно это отражает желание возмездия, чтобы россияне почувствовали на своей шкуре как это быть длительное время без электроэнергии", — сказано в результатах.

Социологи подчеркивают нежелание респондентов осуществлять удары по населению России. Украинцы, несмотря ни на что, сохраняют не только единство, но и человечность, говорится в отчете.

Удары по территории России: как КМИС проводил соцопрос?

КМИС с 14 по 22 февраля этого года провел всеукраинский опрос общественного мнения методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме АР Крым, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Опрос проводился среди граждан Украины старше 18 лет, которые на момент опроса проживали в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года. Также не участвовали украинцы, выехавшие за границу после 24 февраля прошлого года.

В мирное время статистическая погрешность выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%. В условиях войны добавляется определенное систематическое отклонение.

Напомним, что в начале января начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал увеличение ударов по военным объектам в России. ВСУ способны наносить удары по Крыму любым вооружением, говорил он.

В Кремле 19 января заявили, что разговоры о поставках Украине вооружений для ударов по России чрезвычайно опасны и могут вывести войну на новый уровень.

Россия не раз грозила ядерным ударом в случае проигрыша в полномасштабном вторжении в Украину. А в Госдуме РФ предлагали "снести с лица земли" Великобританию.